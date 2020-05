Nuevo video de Orishas se adentra en la realidad cubana

“Ámame como soy yo es un video agudo, crítico con el gobierno cubano y con el exilio, un trabajo cinematográfico que ha sacado lágrimas, que invita a la reflexión, que ha sido calificado como un viaje por la historia, y que invita a que las personas se amen, tal y como son, de ahí el título de la canción. “Es agudo con el ser humano porque si tu no amas es tu culpa, no es culpa de nadie. Es un canto a la amistad muy tierno”, dijo el artista en el espacio de entrevistas Café con Camila, que trasmite DIARIO LAS AMÉRICAS en su plataforma digital.

Sobre el reguetón y otros fantasmas

Conocido en Cuba por sus trabajos con agrupaciones como Havana D'Primera, Los Van Van, Gilberto Santa Rosa, Pedrito Martínez, Omara Portuondo, Isaac Delgado y un largo etcétera, Asiel Basbastro ha sabido diversificarse y sorprender con una estética bien definida, sobria, y profundamente emotiva. Magia que logra gracias a sus estudios de guitarra clásica y su amor por el diseño, facetas que se hacen presentes en sus trabajos audiovisuales, incluso los más comerciales realizados con artistas urbanos como El Chacal.

“Siempre he dicho que el reguetón es un género irrespetuoso, irreverente, grosero y agresivo, pero creo que El Chacal es un tipo interesante y con mucho que entregar. Para mí, en términos generales el reguetón no edifica, y he trabajado con muchísimos artistas de esta corriente, pero jamás con canciones con las que no comulgo, porque mientras un discurso sea caduco, denigrante y odioso, para mí no vale la pena”.

“De donde hay que beber es de la filosofía, de los cantautores y de la literatura. Por ejemplo, a mi Chocolate no tiene nada que enseñarme sobre el mundo. No va a cantar nada que me edifique. Él representa una parte que no es toda Cuba. Yo nunca me he relacionado con alguien que hable como él o que opine lo que la música ‘repartera’ promueve del mundo. Ellos son exitosos porque son más humoristas que artistas y son populares porque se atreven a decir cosas que nadie divulga porque son privadas”.

Viviendo el confinamiento en Miami, Asiel Babastro no ha podido regresar a Cuba debido a la pandemia, no obstante, está utilizando el tiempo en crear, escribir nuevos cortometrajes y pintando, que es una de sus grandes y viejas pasiones.

“Esto me ha servido mucho para aprender de los entornos, y estoy aprovechando el tiempo en eso. Soy una persona a la que le gusta vibrar con lo que lo rodea, y estoy en eso”, finalizó.

Si desea conocer más sobre la obra de Asiel Babastro, puede visitar su en cuenta en Instagram @asielbabastro_