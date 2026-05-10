"O Agente Secreto" y "El Eternauta" triunfan en los Premios PLATINO 2026

MIAMI.- O Agente Secreto (Brasil) y El Eternauta (Argentina)se han alzado como las producciones con más victorias en la gran noche del audiovisual iberoamericano. Con cuatro Premios PLATINO , la brasileña O Agente Secreto, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, ha levantado el galardón a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, sumando a este los de Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina.

La serie argentina El Eternauta,creada por Bruno Stagnaro, ha resultado triunfadora en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica,cosechando también los triunfos de Mejor Creador en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Ambas obras se han convertido en los títulos, cada una en su formato, con mayor volumen de trofeos de la decimotercera gala de los Premios PLATINO XCARET,celebrada este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México),ofreciendo nuevamente una muestra de la sobresaliente y variada producción con la que cada año sorprende a los espectadores el audiovisual en castellano y portugués.

“A nuestro elenco maravilloso, os queremos mucho. Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, aliados, distribuidores, que hicieron llegar esta película a todos los países”, ha recordado la productora Emilie Lesclaux, encargada de recoger la estatuilla que acreditaba a la película brasileña como la mejor del año junto al director Kleber Mendonça Filho.

Director y productora, pareja y padres de dos hijos, han querido dedicar el reconocimiento a estos, además de compartir mutuas palabras de afecto que reflejaban el tándem creativo que trajo el éxito a la obra con más trofeos de la noche. Ubicada en el Brasil de 1977, O Agente Secreto narra en clave de thriller la misteriosa huida de la represión, convertida en un juego de espías, de un ingeniero del Estado durante la dictadura militar mientras este busca reencontrarse con su hijo.

Para cuando este reconocimiento se produjo, el director y guionista ya había ocupado el escenario en tres ocasiones previas. Para celebrar su triunfo en Mejor Guion, ha asegurado: “En un momento de mentiras, el mundo el cine es un instrumento poderoso con historias llenas de poesía, de aventura, historias fantásticas y con la verdad del drama humano, de las historias de amor y de afecto”. El premio a Mejor Dirección ha sido dedicado a “su compañera de vida y productora, primera lectora de sus guiones“, además de a Wagner Moura, “gran amigo, gran colaborador y gran actor” y a todo el equipo que hizo posible “esta gran aventura”.

Galardones

El PLATINO a Mejor Interpretación Masculina ha sido concedido a Wagner Mourapor dar vida al protagonista del mismo filme. El intérprete ha aprovechado para decir, a través de un mensaje de texto leído por el director: “Amo los Premios PLATINO de nuestra cinematografía celebrada, encontrar amigos, descubrir talentos, figuras, artistas trabajadores del cine que hablan español y portugués, amo cada vez que veo a Brasil integrado en una cultura más grande y que también es nuestra. Amo vernos a todos juntos. Quiero dedicar este premio a ese director genio, gran amigo y gran artista, ese hombre guapo y sensual”, refiriéndose al propio Mendonça.

En la categoría de Mejor Interpretación Femenina, Blanca Soroase ha hecho con el PLATINO por su papel en la películaLos Domingos (España),donde encarna a una adolescente dividida entre cumplir su deseo de postular a monja de clausura o continuar con su vida de estudiante, una diatriba que se torna en el centro de complejos desencuentros familiares. Emocionada, la joven actriz ha recordado: “Todos estos meses que llevamos en festivales y en premios siempre me preguntan qué me han dado Los Domingos”, producción que promete ser el inicio de una brillante trayectoria delante de la cámara y a la que ha agradecido este “viaje maravilloso, una experiencia brutalque no lo hubiera sido si no fuera por las personas que me han acompañado”, queriendo recordar a compañeros de rodaje como la propia directora Alauda Ruiz de Azúa o sus compañeros de reparto Juan Minujín y Patricia López Arnaiz.

En categorías seriales, El Eternauta(Argentina), adaptación de la mítica serie de cómics de ciencia-ficción de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, se ha alzado con el galardón a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, recogido por los productores Matías Mosteirin y Leticia Cristi, quienes han destacado la unión de esfuerzos para poner con generosidad en pie un proyecto ya soñado hace veinte años. La serie, de la que ya se espera una segunda temporada, es una creación de Bruno Stagnaro, también ganador del PLATINO a Mejor Creador en Miniserie Teleserie, que ha considerado “un final de recorrido para la serie, que es hermoso y más teniendo gran parte del equipo al lado”. El plantel de reconocimientos para la serie argentina se completa con el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie obtenido por Ricardo Darín, sumándose este al que ya reconoció su interpretación en Argentina, 1985 y al PLATINO de Honor por su destacada trayectoria en el audiovisual iberoamericano. En esta ocasión, su compañera de reparto Andrea Pietra, ganadora de un PLATINO a Mejor Interpretación Femenina de Reparto durante la Ceremonia de Apertura celebrada el pasado jueves por su papel en la serie, ha recibido el premio en nombre del actor, recordando que “es un placer el tenerlo en cualquier elenco, por ser “empático, generoso, tan buena gente y tan buen actor”.

El PLATINO a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie ha recaído sobre Paulina Gaitán por su papel en la serie Las muertas (México), en la que se pone en la piel de una de las Baladro, pareja de hermanas al frente de una cadena de burdeles tras la que se esconden una serie de truculentos y cómicos asesinatos durante el México de los años sesenta. Trofeo en mano, la intérprete se ha mostrado particularmente emocionada por un premio que, aseguró, no esperaba, y que al fin “se logró”.

Apocalipse nos Trópicos (Brasil) se ha coronado como Mejor Película Documental ofreciendo un retrato, dirigido por Petra Costa, sobre el control de los pastores religiosos en la sociedad brasileña en el que figuran tanto el expresidente Jair Bolsonaro como el presidente Lula da Silva, así como el pastor evangelista más conocido del país.

Olivia & Las Nubes(República Dominicana), escrita y dirigida por Tomás Pichardo Espaillat,ha conseguido lo propio con el galardón a Mejor Película de Animación, situando por primera vez a República Dominicana entre los países premiados con una historia de amor narrada desde diversos puntos de vista: “Viniendo de una industria de animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme en esta industria, nos ayudan a crecer, a soñar con nuevas producciones”, ha explicado el director.

El trofeo de Mejor Ópera Prima ha correspondido a Sorda (España), primer largometraje de Eva Libertad,que aborda las tensiones y dificultades de criar a un hijo cuando uno de los dos progenitores es sordo y que cuenta en el papel protagonista con una actriz con discapacidad auditiva. Por su parte, La cena (España)se ha hecho con el PLATINO a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción con un relato dirigido por Manuel Gómez Pereira que se adentra la cena de celebración de la victoria franquista tras la guerra civil española, en la que un plan de fuga de presos obligados a servir se orquesta en las cocinas.

El nuevo galardón a la Mejor Serie de Larga Duración hizo su debut en los PLATINO premiando a Beleza Fatal (Brasil), una creación de Raphael Montes cuyo trofeo fue recogido por el productor Anouk Aaron. En ella, Sofía, una joven destruida por el injusto arresto y muerte en prisión de su madre, es acogida por la familia Paixão, en proceso de duelo por la muerte de su hija tras una cirugía plástica clandestina: “El pueblo brasileñoama la novela. Beleza fatal ha conquistado los corazones de los brasileños. Quiero dedicar este premio a Dennis Carvalho, un maestro de televisión que ha muerto este año.iViva la novela y viva Brasil!”, ha afirmado.

PLATINO de honor

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la presencia de Guillermo Francella sobre las tablas. El aclamado intérprete argentino, un icono del audiovisual que ha sabido trascender géneros y generaciones, ha alzado orgulloso el PLATINO de Honor entregado de manos de Enrique Cerezo,Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de Premios PLATINO,quien ha reconocido en el querido actor a “un actor de referencia, una figura imprescindible dentro del imaginario audiovisual Iberoamericano”.

Emocionado, Francella ha sentenciado: “Si algo me sostuvo en pie, fue la pasión”, parafraseando a una de las escenas más populares del cine iberoamericano, perteneciente a la recordada El secreto de sus ojos, sintiéndose orgulloso de formar parte de un oficio que es “resultado de muchos encuentros: la gente con la que trabajé, los que me enseñaron, los que confiaron en mí cuando ni yo mismo lo hacía”.

Esta pasión, ha asegurado Francella, “es la que hace que todos los días mi profesión de actor recobre su sentido”, y supone un impulso que “no garantiza el éxito, pero le da sentido al camino, y eso con los años se vuelve fundamental”.

El intérprete, en cuya filmografía se anotan títulos tan destacados como El clan, Animal, Rudo y cursi, la exitosa serie El encargado, la reciente Homo Argentum (por la que también contaba con la nominación al premio a Mejor Interpretación Masculina) o el ya mencionado clásico El secreto de sus ojos, quiso ver en este reconocimiento “una pausa para mirar hacia atrás y agradecer de verdad, porque nada llega solo nunca”, que ya lo sitúa en el olimpo de los artistas que han sabido dejar huella en nuestro patrimonio audiovisual.

Gala para el recuerdo

La Gala de los Premios PLATINO XCARET, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, ha contado con memorables actuaciones musicales en un despliegue de talento con firma iberoamericana sobre el escenario del Teatro Gran Tlachco. La esperada actuación de María Becerra no ha defraudado a un público emocionado desde el inicio de la gala por su tema “Recuerdo que nunca existió”. El medley compuesto por las canciones“Mi corazón” y “Una vida pasada”, en la voz de Camilo,hicieron patente el ambiente festivo para ceder el testigo a Manuel Carrasco, cuyo éxito en el panorama iberoamericano ha quedado confirmado con el cálido recibimiento que obtuvo la interpretación de los temas “Que bonito es querer” y “Tengo el poder”.Tony Grox &Lucycalyshan sido los encargados de poner el broche final con la interpretación de “T amaré”, canción ganadora del Benidorm Fest 2026, que hizo bailar a la platea en una celebración que ya forma parte de la inolvidable historia de los galardones.

A la presencia de estos artistas musicales se ha unido la actuación Ballet Español de la Comunidad de Madrid junto al elenco de baile del parque Xcaret en un show repleto de guiños a la grandeza de Iberoamérica y a la construcción de puentes entre los veintitrés países que componen la región más grande del mundo.

Un año más, la concesión de los Premios PLATINO ha marcado la sobresaliente calidad y originalidad de una producción de cine y series caracterizada por su afán de sorprender y narrar historias que pongan de relieve la creciente importancia de los países de habla hispana y portuguesa en el mundo; un objetivo compartido que se renueva gala tras gala, engrandeciendo el orgullo de pertenecer a la gran familia del audiovisual iberoamericano.