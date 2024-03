Obra "Smiley" se prepara para 2da temporada en Miami

Lograr esta innovación supuso un reto para Azpurua, pues a los cambios de la puesta en escena se suma otro factor: la historia llegó a Netflix con gran receptividad.

(La segunda temporada para mí es) un reto enorme. Yo particularmente me propuse no ver la serie sino hasta después de haber terminado de dirigir el proyecto. Sin embargo, ya había visto la obra antes montada en el Repertorio Español, en Nueva York. Creo que es una historia sencilla y por eso funciona. No pretende ser más de lo que es. Es perfecta para llegarle con ganas de juego y experimento. Tuve la suerte de que el equipo con el que me encontré estaba muy abierto a colaborar. A mí me emociona mucho un proyecto cuando el grupo tiene buena disposición para crear juntos y poner ideas en común. No creo en esa vieja escuela en la que el director debía decidir todo y tenía excesiva autoridad. Si decidimos trabajar juntos, es porque nuestras ideas combinan. A veces funciona y a veces no. En este caso funcionó casi inmediatamente. Hicimos un grupo que se divierte colocando este proyecto en escena cada vez que nos toca hacerlo. Este tipo de hermandad teatral es muy valiosa cuando se consigue. Es lo más bonito que queda de los proyectos y creo que también se traduce en lo que recibe el público cuando ve la obra", declaró en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS el director de la pieza.

Smiley-3-cortesía.jpg Los actores Leo Lugón y Saúl Mauricio Mendoza en una escena de la obra Smiley. Cortesía/Smiley

Al gestar Azpurua un equipo dispuesto a crear ideas, permitió a los protagonistas llegar a un aprendizaje en común: darle sentido a la moraleja que deja Smiley con respecto a los prejuicios sociales cuando se trata del amor entre dos personas del mismo sexo.

"Aprendí a dejar los prejuicios de lado, cosa que no es nada fácil. Siento que muchas veces por miedo a algo, dejamos de hacer cosas que luego nos arrepentimos. Para eso estamos en este plano, para experimentar, para hacer cosas que nos llenen, para conocer a personas que nos transformen, sean o no como nosotros", dijo Leo Lugón, quien da vida al persona de Alex.

"Esta pieza me encanta porque me recuerda todos los días que los prejuicios y las primeras impresiones son un velo con el que debo batallar a diario para no perder ninguna oportunidad y sobre todo a la hora de conocer a una persona. La historia de amor entre Bruno y Alex es el perfecto ejemplo de esto", agregó Saúl Mauricio, quien interpreta a Bruno.

Con respecto al proceso de ensayo, tanto los actores como el director reconocen el talento que tiene cada uno en sus sendos roles.

"Fer (Fernando) es una persona súper generosa a la hora de trabajar. Nos escucha, confía en nosotros y acepta sugerencias constantemente. Es muy creativo y eso a mí personalmente me activa una tecla especial, ya que me da libertad para jugar y proponer. Es la mejor combinación para trabajar en equipo y lograr resultados exitosos", exaltó Lugón.

"Todo lo que uno puede pedir como actor lo puedes tener con Fernando Azpurua. Es un director que te deja jugar, crear y proponer durante los ensayos. Con él es una creación colectiva y Fernando es un director con grandiosas ideas que solo van a elevar el trabajo actoral de cualquiera que pueda trabajar con él. Si de algo puedo tener la certeza como actor, trabajando con Fernando, es que la propuesta visual, actoral y todo lo que rodea al montaje va a impactar y potenciar cada palabra del autor. Crea imágenes únicas e inolvidables para la audiencia y experiencias maravillosas para nosotros los actores", añadió Mauricio.

"Atacamos de una, apenas aterricé en Miami. Ambos estaban listos y tenían una capacidad impresionante de convertirse en páginas en blanco y crear desde cero, sin hacerle caso a ningún concepto previo que tuvieran de la obra. Ese primer día trabajamos toda la tarde hasta el anochecer y quedar satisfechos. Ahí mismo entendí que el equipo era ideal y que todos le pondríamos muchas ganas", recordó el director.

"Con Saúl ya había trabajado anteriormente así que creo que he aprendido un montón de cosas de Saúl en los últimos 10 años y espero seguir aprendiendo. Saúl es un actor comprometido, que aprende rápido y tiene una disciplina impresionante. Todo esto lo complementa con un corazón enorme que hace que todo el mundo lo ame. Si este mundo estuviera más lleno de 'Saúles', sería un mundo muchísimo mejor", dijo Azpurua con respecto al trabajo actoral del venezolano.

Smiley-4-cortesía.jpg El actor venezolano Saúl Mauricio da vida al personaje de Bruno en la obra de teatro Smiley. Cortesía/Smiley

"A Leo lo conocí el primer día de ensayos y debo decir que aún estoy impresionado por él. Parece de mentira. Es una persona con un físico de Dios griego y un talento que se sale de vista. Cualquiera podría juzgarlo y pensar que por ser tan atractivo seguro no es tan inteligente… y ahí es donde Leo los calla. Es un actor muy preparado y talentoso, muy organizado, con un gusto impecable y además buena persona. Ha sido un verdadero placer trabajar con él", resaltó sobre el intérprete argentino.

Smiley-actor-cortesía.png El actor argentino Leo Lugón da vida al personaje de Alex en la obra de teatro Smiley. Cortesía/Smiley

Sobre la obra

Creada en 2022 en España, Smiley muestra a Alex, quien tiene el corazón roto tras sufrir un desengaño amoroso. Luego de pedir explicaciones con un mensaje de voz, se lo envía por error a Bruno, al que no conoce de ninguna parte. Este inocente despiste cambiará la vida de Alex y Bruno para siempre.

"Es una historia de amor, si el otro personaje es del mismo sexo que el mío o no, es igual. Uno como actor tiene que intentar conectar con su compañero, escucharlo y trabajar en equipo", acotó Leo. "Esta obra toca teclas sensibles en cada uno y es imposible no sentirte vulnerable y expuesto. La clave fue entregarnos a los personajes y dejarnos envolver, como juego actoral, por cada texto de Guillem Clua. Mi referente para interpretar a Bruno fue casado del mismo texto, en el que Clua describe perfectamente a los personajes a medida que va avanzando en cada escena. También me identifiqué con los dilemas por los que pasa Bruno en esta historia de amor y eso me ayudó a desarrollar el personaje mucho mejor", narró Saúl.

Smiley-flyer-cortesía.jpg Salamander Miami presenta la segunda temporada de la obra de teatro Smiley. Cortesía/Smiley

Smiley se podrá disfrutar todos los sábados de abril a las 8:30 p.m. en el Salamander Miami, ubicado en 702 NW 5th Ave, Miami, FL 33136.

Las entradas se pueden adquirir en ticketplate.com/smiley. La producción recomienda reservar con antelación.

"Los invito a dejarse divertir por esta maravillosa comedia. Los actores están increíbles y le pusimos mucho cariño para que la obra no decepcionara a nadie. El teatro es muy agradable y la propuesta también es bastante distinta a lo que se acostumbra a ver, y eso es debido al espacio que nos brinda mil oportunidades para jugar y crear un pieza visual y actoralmente entretenida para todos. Estoy seguro que van a pasar un rato muy agradable; que nuestra buena vibra y esfuerzo se va a traducir en un montaje que no se pueden perder", finalizó Fernando Azpurua.