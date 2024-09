Obra de teatro sobre el sacrificio vive estreno mundial en español en Miami

La obra, ganadora del premio de la crítica en Los Ángeles, narra la “conmovedora historia de un pescador (Mariano Chiesa) que vive en una remota isla irlandese y que se enamora a primera vista de una mujer (Constanza Espejo) a quien intenta cortejar por medio de cartas. Luego de un año y medio logra organizar un encuentro.

Espejo destacó la dualidad emocional de su personaje, que le ha enseñado a ser paciente y perseverante.

“Es un personaje que equilibra la vulnerabilidad y la fortaleza de una manera fascinante. A pesar de las adversidades que enfrenta, siempre hay en ella un sentido de esperanza que nunca se apaga del todo. Lo que más me impacta de interpretar a Timotea es esa capacidad que tiene de resistir, de seguir adelante, con una mezcla de resignación y resiliencia. Es un personaje muy humano, lleno de matices”, expuso Espejo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Estoy aprendiendo de Timotea la importancia de la paciencia y la perseverancia. Me enseña a no apresurarme al juzgar a un personaje, a dejar que sus capas se revelan poco a poco. Además, me ofrece una nueva perspectiva sobre la empatía y la profundidad emocional, algo que definitivamente llevo conmigo en mi trabajo actoral actual y futuro”, agregó.

La puesta en escena trata de los miedos y retos que forman parte del camino.

“Habla de las profundidades del ser humano, de cómo enfrentamos nuestros miedos y los desafíos que la vida nos impone”, consideró la actriz.

Por su parte, Chiesa reveló cual ha sido el mayor reto de encarnar al pescador Colm Primrose, a quien describió como un personaje profundo.

“El mayor desafío ha sido equilibrar su dureza externa con la fragilidad que esconde en su interior. Es un personaje que ha vivido mucho, de una manera muy noble. Y lograr transmitir ese peso emocional, sin caer en la exageración, ha sido un reto. Colm me ha mostrado que los desafíos como actor nunca acaban”, dijo Chiesa.

“Es un personaje con una profundidad emocional que lo hace muy real y humano, que tiene una lucha interna entre el deber y el deseo, entre lo que la sociedad espera de él y lo que realmente siente. Colm es alguien que, a pesar de estar marcado por las cicatrices del pasado, sigue buscando redención y un sentido de pertenencia. En él veo reflejada esa sensación que muchos de nosotros”.

Chiesa resaltó que su personaje le hace recordar la necesidad de revisitar el pasado para encarar el futuro.

“Interpretar a Colm me ha enseñado la importancia de enfrentarse al pasado y a nuestros miedos para poder seguir adelante. Su historia me recuerda que, a veces, debemos ir por lo que nos dicta el alma, para lograr hacer lo que amamos. Este personaje es un recordatorio sobre la importancia de la nobleza y la pureza de un ser que no conoce la maldad. Y la importancia del poder de la palabra. Es una lección sobre el coraje y la determinación que implica reconstruirnos en un lugar nuevo, con la esperanza de que los sacrificios valgan la pena”, reflexionó el actor.

Asimismo, indicó que la pieza aborda cuestiones con las que todo inmigrante logra identificarse.

“La obra trata temas universales como el sacrificio y la búsqueda de un mejor futuro, algo con lo que puedo identificarme profundamente. Los que hemos migrado sabemos lo que es dejar todo atrás, enfrentarnos a lo desconocido y apostar por un sueño, con la esperanza de encontrar un nuevo hogar, un nuevo destino. Lograr que esa conexión emocional se vea reflejada en el escenario ha sido un desafío enriquecedor”, expuso Chiesa.

Para la directora María Banda-Rodaz, Las marcas del mar tiene un significado especial y recordó por qué.

“Cuando originalmente Area Stage la produjo, fue el estreno en el suroeste de Estados Unidos en los años 90. Recibimos varias nominaciones al codiciado premio Carbonell. Continúo siendo la única mujer hispana que ha recibido el premio a la mejor dirección por esta obra. Cuando pregunté a la agencia si existía una versión en español y me dijeron que no, pedí permiso para hacer la traducción, y nos lo dieron. Constanza Espejo y yo estamos muy contentas de tener este honor”, expresó Banda-Rodaz.

Además de dialogar con las emociones del inmigrante, el texto deja aflorar algunos cuestionamientos.

“La obra trata varios temas, entre ellos, lo que les pasa a los seres humanos cuando abandonan su lugar de nacimiento en busca de un sueño o un trabajo. Otro de los temas es el sacrificio por amor ¿Vale la pena dejar todo atrás por amor renunciando a todo, incluso a la familia o a la carrera?”, expuso la directora.

“Como todo buen texto, tiene la habilidad de cruzar las barreras del tiempo y geográficas. La obra se sitúa en una isla de Irlanda y en Liverpool a finales de los años 40. Eso no afecta para nada su contenido. En 1993, al igual que hoy, la obra me licita los mismos sentimientos. Es una obra romántica, divertida, inusual. ¡Espero que todos vengan a verla!”, añadió Banda-Rodaz sobre la vigencia de la pieza teatral que la sedujo por primera vez hace tres décadas.

Las marcas del mar, funciones de jueves a domingo, a las 7pm, en Area Stage Black Box, 5701 Sunset Drive, Suite 286, en South Miami.

Boletos en Tickeplate.