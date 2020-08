Olga Tañón tras ataques contra su hija: "Soy mucha madre"

Embed

Tras ello, la propia Gabriela informó en su cuenta de Instagram sus inicios en el mundo empresarial gracias a la venta de unos jabones de la marca Immune Bio Green Cell.

"Le dije a mi mamá que, como ya tenemos una tienda por Instagram con nuestras cositas, ahora quería hacer jabones, y mi mamá me complació. No tenemos suficientes, pero vamos poco a poco. Esto también me ayuda en mis terapias motoras y estoy feliz. Gracias a @immunebiogreencell sigo para adelante con el amor de mi familia y su apoyo. Estén pendientes en @ot_canvas para cuando salgan mis jabones para la celulitis. Mi mamá estudió fisioterapia y me ayudó a crearlos, tienen centella asiática, canela, café y aromas", expresó Gabriela.

Ante este emprendimiento, algunos seguidores criticaron a Olga Tañón al punto de considerar, como la misma intérprete lo indicó, "que ha caído muy bajo".

"La forma más bonita que se puede hacer (ante los comentarios) es educar a las personas. Los comentarios fueron: has caído muy bajo al poner a tu hija a hacer una línea de jabones, que no tienes trabajo -casi nadie tiene trabajo-. Gracias a Dios yo estoy grabando y haciendo cosas, pero quiero aclararles a mucha gente algo: porque me da la gana, porque yo soy así con un carácter fuerte que me ha permitido tener una familia maravillosa", expresó Olga Tañón.

"Pero es importante decirles a las personas que una de las maravillas que tiene esta que está aquí, es que tiene los ovarios muy grandes para poderles decir que soy una madraza. Una madraza que está dispuesta a hacer lo que sea necesario -decentemente- por nuestros hijos para que tengan una oportunidad de luchar en esta vida. En el caso de Gabriela, a muchos les hemos dicho las maravillas y milagros que ha hecho un producto que se llama Immune Bio Green Cell en el cuerpo y mente de ella, lo cual nos hace muy felices", agregó la intérprete en relación al emprendimiento de su hija.

Asimismo, Olga aseguró que seguirá su apoyo hacia su hija para que continué su trabajo como empresaria.

"Todo lo que queremos como papás es que sean niños independientes. ¿Qué si voy a continuar?, por supuesto que voy a continuar con la cabeza muy en alto al saber que soy mucha madre y para mucho rato", finalizó Tañón.