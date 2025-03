Olivia Culpo anuncia que espera su primer hijo con Christian McCaffrey

Cortesía/MS Agency by Michel Suárez

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Posteriormente, la modelo compartió un video en el que McCaffrey y ella caminan en un prado, en algunos momentos se abrazan y en otros se besan. Ella luce otro vestido blanco un poco más ceñido.

Hasta los momentos, las celebridades no han develado si esperan una niña o un niño, así como tampoco compartieron la posible fecha de nacimiento.

Ambas publicaciones cuentan con más de 200.000 likes, además de comentarios tanto de seguidores como de celebridades que la felicitan por la nueva etapa que transita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Bebé deseado

La llegada de este bebé al mundo significa mucho para la modelo, pues en el pasado ha hablado sobre su padecimiento de endometriosis, una afección en la que células crecen fuera del útero afectando al tejido pélvico, los ovarios y las trompas de Falopio, y que influye de manera negativa en la fertilidad de las mujeres.

Culpo debió someterse en 2020 a una cirugía.

"He estado sufriendo durante años de mi vida y los médicos me diagnosticaron mal numerosas veces. La regla dolorosa no es normal", comentó.

Romance

La llamada Maniquí y el jugador de la Liga de Fútbol Americano (NFL) comenzaron a salir en 2019 y tras cuatro años de relación, McCaffrey le propuso matrimonio.

La propuesta la realizó en el desierto de Utah con su perro Oliver como testigo del hecho y un anillo diseñado por la joyería Ring Concierge que tiene tres piedras ovaladas.

En 2024, la pareja se casó en el complejo histórico de Rhode Island, Ocean House.

"Una boda es un nuevo comienzo. Un vínculo para siempre que se forma entre dos personas", confesó Olivia en una entrevista que concedió a Vogue.