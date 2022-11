Olivia Culpo habla sobre su ruptura con Nick Jonas

“Me mudé a Los Ángeles con él. No tenía una marca, no tenía dinero y estaba enamorada. Eso fue increíble, pero cuando rompió conmigo, me quedé sin sentido de identidad“, señaló Culpo.

La exmiss también comentó que fue una etapa difícil porque atravesaba una delicada situación económica.

“Toda mi identidad estaba en él, lo que es una historia muy común cuando eres joven y estás enamorada. Yo pensé que nos casaríamos, pensé todas las cosas. Solo recuerdo la noche después, viendo mi techo en el apartamento y pensar que ni siquiera podía pagarlo sola. Estaba pensando cómo me alcanzaría para pagar mi renta. Ni siquiera me alcanzaba para comprar comida”, agregó.

Sin embargo, Olivia siguió adelante y asegura que la lección que le dejó aquella ruptura fue no rendirse.

“Fue un momento importante y algo que me enseñó que nunca te puedes dar por vencida”, destacó.

Nick Jonas y Olivia Culpo tuvieron una relación de dos años que inició luego de conocerse en el Miss USA 2013 y culminó en 2015. Entonces, la modelo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron a su lado dándole fortaleza.

“Tu corazón se rompe, es todo. Tener el corazón roto es difícil, pero encuentras cosas por las cuales estar agradecida cada día. Una de esas cosas son todos ustedes. Gracias a todos. Sí, voy a estar bien, los amo a todos. Cada día es una bendición”, reza la publicación.

Una fuente cercana dijo a la revista People que la distancia había afectado la relación.

“La larga distancia y las altas y bajas los habían estado afectando últimamente. No ha sido fácil, pero ellos saben que es la mejor decisión en este momento”, expresó el informante.

Actualmente, Olivia Culpo tiene una relación con el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey.