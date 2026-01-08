jueves 8  de  enero 2026
"One Battle After Another" lidera nominaciones de premios del SAG

El gran éxito de terror de época de Ryan Coogler, Sinners, quedó en segundo lugar con cinco nominaciones

Leonardo DiCaprio en&nbsp;One Battle After Another,&nbsp;película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026.&nbsp;

Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026. 

Captura de Pantalla / Warner Bros. / YouTube

LOS ÁNGELES.- La película de fuerte carga política One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, estableció el miércoles un récord de nominaciones para los influyentes The Actor Awards del Sindicato de Actores de Cine (SAG), con siete nominaciones, lo que la posiciona como favorita para los Óscar.

El gran éxito de terror de época de Ryan Coogler, Sinners, quedó en segundo lugar con cinco nominaciones, lo que prepara el terreno para una carrera de dos caballos hacia los Premios de la Academia en marzo.

One Battle After Another, que se centra en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), es una película trepidante que incluye violentos radicales de izquierda, redadas migratorias y supremacistas blancos.

La película obtuvo una nominación al codiciado premio al mejor reparto, el equivalente del SAG a la mejor película. Competirá contra Sinners, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.

El fim de Paul Thomas Anderson también recibió nominaciones a mejor actor (DiCaprio), mejor actriz (Infiniti), mejor actriz de reparto (Sean Penn y Benicio Del Toro), mejor actriz de reparto (Teyana Taylor) y mejor elenco de dobles.

Las nominadas

Sinners está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel: dos gemelos del submundo criminal que se enfrentan a una fuerza siniestra al regresar a su hogar en Mississippi, un estado racialmente segregado, en la década de 1930.

Además de mejor elenco, recibió nominaciones a mejor actor (Jordan), mejor actor de reparto (Miles Caton), mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku) y mejor elenco de especialistas.

Ambas películas ya se batieron a duelo en los Premios Críticos el domingo, con One Battle After Another llevándose los galardones a mejor película, mejor director y mejor guion adaptado, mientras que Sinners obtuvo mejor guion original.

"Por si alguien tenía dudas, One Battle After Another es la favorita para los Óscar, estableciendo el récord de nominaciones de todos los tiempos, pero Sinners también está ahora empatada en el segundo puesto con más nominaciones de la historia", declaró a la AFP Clayton Davis, editor jefe de premios de Variety.

Los Premios SAG son votados por los actores de Hollywood, quienes representan la rama más grande de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que vota por los Óscar.

Por lo tanto, estos premios se siguen de cerca como indicadores de quién podría estar en la contienda por un Premio de la Academia.

La organización renombró los premios como Premios al Actor en noviembre.

Davis se mostró sorprendido de que las nominaciones a los Premios de los Actores no incluyeran películas de habla no inglesa, como la noruega Sentimental Value o la brasileña The Secret Agent.

The Actor Awards se celebrarán el 1 de marzo en Los Ángeles y se transmitirán en directo por Netflix.

FUENTE: AFP

