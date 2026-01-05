lunes 5  de  enero 2026
CINE

"One Battle After Another" se alza como mejor película en los Critics Choice Awards

El drama político del director Paul Thomas Anderson también ganó los premios a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado

Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, ganadores del premio a la Mejor Película por One Battle After Another, posan durante la 31ª edición de los Critics Choice Awards en el Barker Hangar el 4 de enero de 2026 en Santa Mónica, California.

Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, ganadores del premio a la Mejor Película por One Battle After Another, posan durante la 31ª edición de los Critics' Choice Awards en el Barker Hangar el 4 de enero de 2026 en Santa Mónica, California.

Getty Images via AFP / Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Critics Choice Awards en su edición del 2026 seleccionaron a One Battle After Another como la Mejor Película del año. El domingo 4 de enero, el drama político del director Paul Thomas Anderson se impuso a las otras nominadas: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams y Wicked: For Good.

Anderson, quien también ganó los premios a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado esa misma noche, recibió el galardón.

Lee además
Vista de la marquesina durante el estreno mundial de la película Zootopia 2 en el Teatro El Capitán el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
CINE

"Zootopia 2" se convierte en película de animación más taquillera de Disney
La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot: legado histórico en cinco películas

"Esto es realmente fantástico, una noticia fantástica. Lo aceptamos con gusto. Hay muchas películas excelentes. Es genial estar en esta sala. Es genial ser parte de todo esto. Es genial tener a este elenco a mi lado", dijo en el escenario. "

En otra parte de su discurso, el cineasta añadió: "Diría que este ha sido el mejor momento de mi vida haciendo una película, y creo que se nota. Es simplemente una prueba de lo importante que es trabajar con personas a las que quieres. Porque, como alguien dijo antes, esto está bien y es divertido, pero lo que realmente importa son las personas con las que trabajas. Eso es todo lo que importa al final del día".

One Battle After Another es la película más reciente de Leonardo DiCaprio y el primer largometraje de Anderson desde Licorice Pizza, de 2021. La película es una extensa historia de revolución política y del vínculo entre padre e hija, protagonizada por DiCaprio, Teyana Taylor, Regina Hall, Sean Penn y Chase Infiniti.

DiCaprio recibió una nominación a Mejor Actor y su coprotagonista, Infiniti, también fue nominada a Mejor Actriz. Tanto Benicio del Toro como Penn fueron nominados a Mejor Actor de Reparto, y Taylor, a Mejor Actriz de Reparto.

Los premios

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica podrían dar a las campañas cinematográficas el impulso adicional que tanto necesitan a medida que se acerca la votación de los Óscar.

Este año se adjudicó el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, habitualmente ocupado por los Globos de Oro, que tendrá lugar en Beverly Hills el próximo fin de semana.

Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su trágico papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época Hamnet.

Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en Frankenstein, que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan ganó a mejor actriz de reparto por un papel villanesco en la cinta de terror Weapons.

Sinners, una película de terror de época considerada también como una de las grandes aspirantes a varios de los máximos galardones de esta temporada, ganó a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, reparto y elenco.

La sátira de Hollywood The Studio ganó a mejor comedia, y el drama adolescente sobre un asesinato Adolescence ganó a mejor miniserie.

Durante el monólogo de apertura del programa, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, "el tipo más amable de Hollywood".

Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles el mes pasado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Servando Primera se posiciona tras captura de Maduro: "Ni soy, ni fui, ni seré chavista"

Nuevo documental de "Stranger Things" explora creación de la exitosa serie

Príncipe Harry podría recuperar seguridad armada en Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025
ALTO MANDO

Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Te puede interesar

Congresistas republicanos de Florida apoyan papel de EEUU en Venezuela. 
POLÍTICA

Daniella Levine Cava expresa cautela sobre rol de EEUU en Venezuela, congresistas de Florida respaldan la transición y a María Corina Machado

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.  
DENUNCIA

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

Venezolanos en Miami festejan la captura de Maduro. 
REPORTAJE

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos