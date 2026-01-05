"One Battle After Another" se alza como mejor película en los Critics Choice Awards

Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, ganadores del premio a la Mejor Película por One Battle After Another, posan durante la 31ª edición de los Critics' Choice Awards en el Barker Hangar el 4 de enero de 2026 en Santa Mónica, California.

MIAMI.- Los Critics Choice Awards en su edición del 2026 seleccionaron a One Battle After Another como la Mejor Película del año. El domingo 4 de enero, el drama político del director Paul Thomas Anderson se impuso a las otras nominadas: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams y Wicked: For Good.

Anderson, quien también ganó los premios a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado esa misma noche, recibió el galardón.

"Esto es realmente fantástico, una noticia fantástica. Lo aceptamos con gusto. Hay muchas películas excelentes. Es genial estar en esta sala. Es genial ser parte de todo esto. Es genial tener a este elenco a mi lado", dijo en el escenario. "

En otra parte de su discurso, el cineasta añadió: "Diría que este ha sido el mejor momento de mi vida haciendo una película, y creo que se nota. Es simplemente una prueba de lo importante que es trabajar con personas a las que quieres. Porque, como alguien dijo antes, esto está bien y es divertido, pero lo que realmente importa son las personas con las que trabajas. Eso es todo lo que importa al final del día".

One Battle After Another es la película más reciente de Leonardo DiCaprio y el primer largometraje de Anderson desde Licorice Pizza, de 2021. La película es una extensa historia de revolución política y del vínculo entre padre e hija, protagonizada por DiCaprio, Teyana Taylor, Regina Hall, Sean Penn y Chase Infiniti.

DiCaprio recibió una nominación a Mejor Actor y su coprotagonista, Infiniti, también fue nominada a Mejor Actriz. Tanto Benicio del Toro como Penn fueron nominados a Mejor Actor de Reparto, y Taylor, a Mejor Actriz de Reparto.

Los premios

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica podrían dar a las campañas cinematográficas el impulso adicional que tanto necesitan a medida que se acerca la votación de los Óscar.

Este año se adjudicó el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, habitualmente ocupado por los Globos de Oro, que tendrá lugar en Beverly Hills el próximo fin de semana.

Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su trágico papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época Hamnet.

Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en Frankenstein, que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan ganó a mejor actriz de reparto por un papel villanesco en la cinta de terror Weapons.

Sinners, una película de terror de época considerada también como una de las grandes aspirantes a varios de los máximos galardones de esta temporada, ganó a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, reparto y elenco.

La sátira de Hollywood The Studio ganó a mejor comedia, y el drama adolescente sobre un asesinato Adolescence ganó a mejor miniserie.

Durante el monólogo de apertura del programa, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, "el tipo más amable de Hollywood".

Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles el mes pasado.

FUENTE: AFP