Confirman "Miami Vice 85", protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler

MIAMI.- Se ha confirmado oficialmente el reinicio de Miami Vice con Michael B. Jordan y Austin Butler, bajo el nuevo título Miami Vice ’85. La película de Universal, dirigida por Joseph Kosinski (director de F1 y Top Gun: Maverick), tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2027.
La producción, que se filmará en formato IMAX, comenzará a finales de este año.
Jordan, el reciente ganador del Óscar a mejor actor, interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler, nominado al Óscar, dará vida a James “Sonny” Crockett.
Philip Michael Thomas y Don Johnson interpretaron por primera vez a estos detectives del sur de Florida en la clásica serie de televisión de los 80. Posteriormente, Colin Farrell y Jamie Foxx protagonizaron la primera adaptación cinematográfica, “Miami Vice”de 2006, dirigida por Michael Mann.
Protagonistas
El año pasado se informó por primera vez que Jordan y Butler estaban en negociaciones para protagonizar la película.
"A Michael lo admiro desde hace mucho tiempo y siempre quise trabajar con él. Creo que Austin está demostrando ser alguien a quien seguir de cerca. Siempre he admirado sus decisiones", declaró Kosinski a Variety en aquel entonces, explicando por qué ambos eran su principal interés.
De hecho, Jordan y Butler se unen a la película en la cima de sus respectivas carreras. Jordan ganó el Premio de la Academia, el Premio al Actor de SAG-AFTRA y dos Premios NAACP por su doble actuación en el éxito de taquilla de Ryan Coogler, Sinners.
Butler añadió a Baz Luhrmann a su lista de colaboraciones con cineastas de autor, y una nominación al Oscar a mejor actor, con su interpretación transformadora de Elvis Presley en Elvis. Desde entonces, Butler ha protagonizado películas de Denis Villeneuve, Jeff Nichols, Darren Aronofsky y Ari Aster ("Eddington").