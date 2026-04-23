Confirman "Miami Vice 85", protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- Se ha confirmado oficialmente el reinicio de Miami Vice con Michael B. Jordan y Austin Butler, bajo el nuevo título Miami Vice ’85. La película de Universal, dirigida por Joseph Kosinski (director de F1 y Top Gun: Maverick), tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2027.

La producción, que se filmará en formato IMAX, comenzará a finales de este año.

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Jordan, el reciente ganador del Óscar a mejor actor, interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler, nominado al Óscar, dará vida a James “Sonny” Crockett.

Philip Michael Thomas y Don Johnson interpretaron por primera vez a estos detectives del sur de Florida en la clásica serie de televisión de los 80. Posteriormente, Colin Farrell y Jamie Foxx protagonizaron la primera adaptación cinematográfica, “Miami Vice”de 2006, dirigida por Michael Mann.

Protagonistas

El año pasado se informó por primera vez que Jordan y Butler estaban en negociaciones para protagonizar la película.

"A Michael lo admiro desde hace mucho tiempo y siempre quise trabajar con él. Creo que Austin está demostrando ser alguien a quien seguir de cerca. Siempre he admirado sus decisiones", declaró Kosinski a Variety en aquel entonces, explicando por qué ambos eran su principal interés.

De hecho, Jordan y Butler se unen a la película en la cima de sus respectivas carreras. Jordan ganó el Premio de la Academia, el Premio al Actor de SAG-AFTRA y dos Premios NAACP por su doble actuación en el éxito de taquilla de Ryan Coogler, Sinners.

Butler añadió a Baz Luhrmann a su lista de colaboraciones con cineastas de autor, y una nominación al Oscar a mejor actor, con su interpretación transformadora de Elvis Presley en Elvis. Desde entonces, Butler ha protagonizado películas de Denis Villeneuve, Jeff Nichols, Darren Aronofsky y Ari Aster ("Eddington").