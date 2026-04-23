jueves 23  de  abril 2026
CINE

Confirman "Miami Vice 85", protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler

Jordan, el reciente ganador del Óscar, interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler, nominado al Óscar, dará vida a James “Sonny” Crockett

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Jean Baptiste Lacroix
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Se ha confirmado oficialmente el reinicio de Miami Vice con Michael B. Jordan y Austin Butler, bajo el nuevo título Miami Vice ’85. La película de Universal, dirigida por Joseph Kosinski (director de F1 y Top Gun: Maverick), tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2027.

La producción, que se filmará en formato IMAX, comenzará a finales de este año.

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Jordan, el reciente ganador del Óscar a mejor actor, interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler, nominado al Óscar, dará vida a James “Sonny” Crockett.

Philip Michael Thomas y Don Johnson interpretaron por primera vez a estos detectives del sur de Florida en la clásica serie de televisión de los 80. Posteriormente, Colin Farrell y Jamie Foxx protagonizaron la primera adaptación cinematográfica, “Miami Vice”de 2006, dirigida por Michael Mann.

Protagonistas

El año pasado se informó por primera vez que Jordan y Butler estaban en negociaciones para protagonizar la película.

"A Michael lo admiro desde hace mucho tiempo y siempre quise trabajar con él. Creo que Austin está demostrando ser alguien a quien seguir de cerca. Siempre he admirado sus decisiones", declaró Kosinski a Variety en aquel entonces, explicando por qué ambos eran su principal interés.

De hecho, Jordan y Butler se unen a la película en la cima de sus respectivas carreras. Jordan ganó el Premio de la Academia, el Premio al Actor de SAG-AFTRA y dos Premios NAACP por su doble actuación en el éxito de taquilla de Ryan Coogler, Sinners.

Butler añadió a Baz Luhrmann a su lista de colaboraciones con cineastas de autor, y una nominación al Oscar a mejor actor, con su interpretación transformadora de Elvis Presley en Elvis. Desde entonces, Butler ha protagonizado películas de Denis Villeneuve, Jeff Nichols, Darren Aronofsky y Ari Aster ("Eddington").

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