Ricardo de Montreuil seduce en un viaje culinario con "Mistura"

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MIAMI.- Este fin de semana la película Mistura llega a salas de cine selectas en Estados Unidos (Miami, New York, Chicago, California, Texas). Ambientado en 1965, el largometraje nos muestra un Perú que vive en una suerte de burbuja política donde las clases sociales conviven sin chocar, a pesar de las grandes diferencias entre una y otra. Allí conocemos a Norma (Barbara Mori), una mujer de la socialité que un día es abandonada por su marido. Execrada de su círculo social, con el corazón roto, deudas enormes y lidiando con el riesgo de perder su casa, nuestra protagonista se ve obligada a reinventarse e intentar conseguir un medio de sustento a través de una de sus pasiones: la cocina. Una decisión que la confronta con una sociedad machista y puritana en la que una mujer divorciada está condenada al fracaso. Sin haber trabajado ni un solo día de su vida, Norma tendrá que apoyarse en Oscar (César Ballumbrosio), su chófer, para vencer sus miedos, reconectar con sus raíces y así superar sus prejuicios.