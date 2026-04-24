viernes 24  de  abril 2026
CINE

Ricardo de Montreuil seduce en un viaje culinario con "Mistura"

Entrevista con el director y guionista Ricardo de Montreuil por el estreno en salas de cine de Mistura, un drama sobre cómo una mujer divorciada enfrenta una nueva etapa

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Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Este fin de semana la película Mistura llega a salas de cine selectas en Estados Unidos (Miami, New York, Chicago, California, Texas). Ambientado en 1965, el largometraje nos muestra un Perú que vive en una suerte de burbuja política donde las clases sociales conviven sin chocar, a pesar de las grandes diferencias entre una y otra. Allí conocemos a Norma (Barbara Mori), una mujer de la socialité que un día es abandonada por su marido. Execrada de su círculo social, con el corazón roto, deudas enormes y lidiando con el riesgo de perder su casa, nuestra protagonista se ve obligada a reinventarse e intentar conseguir un medio de sustento a través de una de sus pasiones: la cocina. Una decisión que la confronta con una sociedad machista y puritana en la que una mujer divorciada está condenada al fracaso. Sin haber trabajado ni un solo día de su vida, Norma tendrá que apoyarse en Oscar (César Ballumbrosio), su chófer, para vencer sus miedos, reconectar con sus raíces y así superar sus prejuicios.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Ricardo de Montreuil (La mujer de mi hermano, Mancora, Lowriders), guionista y director de Mistura. El realizador nos contó cómo el divorcio de su abuela y relatos de amigas lo inspiraron a contar esta historia, la importancia de la gastronomía como punto de encuentro multicultural en una nación como Perú, los aportes que hizo Bárbara Mori al guión, el reto que fue dirigir por primera vez a César Ballumbrosio y el meticuloso trabajo del equipo encargado del diseño de producción, vestuario y maquillaje en Mistura.

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