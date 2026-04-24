viernes 24  de  abril 2026
SUCESOS

Hallan sin vida a expropietario de la mansión de la película "Home Alone"

A John Abendshien le imputaron múltiples cargos relacionados con la presunta posesión de pornografía infantil

La icónica mansión del filme Home Alone.&nbsp;

La icónica mansión del filme "Home Alone". 

Captura de pantalla/Youtube/Yair Tolentti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- John Abendshien, antiguo propietario de la mansión en la que fue filmada el clásico navideño Home Alone, fue hallado sin vida. El hecho ocurre tan solo unos días después de que el hombre de 79 años fuera arrestado por cargos de pornografía infantil.

Según informaron las autoridades del condado de Lake, Illinois, Abendshien fue hallado muerto el miércoles 22 de abril por la noche en una reserva natural.

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La autopsia preliminar determinó que murió a causa de: "asfixia de una manera consistente con un suicidio".

Hace dos semanas John Abendshien le imputaron múltiples cargos relacionados con la presunta posesión de pornografía infantil. Fue puesto en libertad condicional tras la audiencia, destacó TMZ.

Icónica casa

Abendshien fue propietario durante décadas de la mansión de 671 Lincoln Avenue, icónica por ser parte de la película Home Alone.

En el pasado, el hombre le confirmó a NBC Chicago que vivía en la propiedad cuando Macaulay Culkin y el resto del elenco filmaron el clásico navideño de 1990.

Vendió la casa en 2012.

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