Rebel Wilson niega acusaciones de acoso contra actriz de su película

La actriz y comediante australiana Rebel Wilson asiste al estreno de "Bride Hard" en el Teatro del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) en Los Ángeles el 18 de junio de 2025.

MIAMI.- La estrella de cine australiana Rebel Wilson desestimó como "absurdas" las acusaciones de acoso a mujeres en el set de rodaje de su ópera prima como directora, The Deb, durante su comparecencia ante un tribunal de Sídney el martes.

Wilson, estrella de éxitos de Hollywood como Bridesmaids y Pitch Perfect, está acusada de difamación por la actriz Charlotte MacInnes.

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Las acusaciones giran en torno a publicaciones y comentarios de Wilson en Instagram que sugieren que MacInnes modificó su relato sobre haber sido víctima de acoso sexual para impulsar su carrera.

El caso, que se tramita en el tribunal federal, se centra en un incidente en el que MacInnes y Amanda Ghost, productora de The Deb, compartieron un baño en un apartamento tras nadar en la playa de Bondi.

"Sentí que me estaba denunciando por acoso sexual", declaró Wilson ante el tribunal el martes, según la cadena nacional australiana ABC, refiriéndose a la comunicación que mantuvo con MacInnes.

Declaraciones

Una declaración jurada de Ghost, presentada ante el tribunal el martes, describía cómo ella y MacInnes habían nadado en la playa al anochecer de septiembre de 2023 y habían regresado a su apartamento en frío.

Según la declaración, ambas se metieron en una bañera de agua caliente con sus trajes de baño para entrar en calor.

"Era una bañera enorme, con espacio suficiente para que dos personas se sentaran sin tocarse (y no nos tocamos)", declaró Ghost en la declaración presentada ante el tribunal.

Dos días después, Wilson llamó a Ghost para decirle que MacInnes se había sentido incómoda en la bañera.

MacInnes negó haberle dicho eso a Wilson y declaró ante el tribunal que Wilson la había avergonzado ante sus 11 millones de seguidores en Instagram.

El martes, Wilson negó haber maltratado a mujeres durante la grabación de The Deb, afirmando que era una "tontería".

Declaró ante el tribunal que había hecho afirmaciones veraces sobre MacInnes y Ghost.

FUENTE: AFP