Oprah Winfrey escoge memorias póstumas de Lisa Marie Presley para su club de lectura

From Here to the Great Unknown de Lisa Marie Presley, completado por Keough después de que Presley muriera inesperadamente en 2023, se publicó el martes. La entrevista de Winfrey con Keough, que incluirá fotos familiares raras, videos caseros y grabaciones de audio hechas por Lisa Marie Presley, se transmitirá el martes por la noche a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) en CBS.