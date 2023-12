Oprah Winfrey impacta con transformación física

La periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidense acudió ayer -7 de diciembre- al estreno del remake de The Color Purple (El color púrpura) con un ajustadísimo y largo vestido morado de Dolce & Gabbana.

"Steven Spielberg dirigió el original e icónico @thecolorpurple y ahora está recibiendo imágenes de la nueva familia púrpura en el estreno del círculo completo", escribió Oprah Winfrey al mostrar un video del evento donde aparece con su nueva figura.

"Alfombra púrpura para el estreno de @TAG. Qué alegría ver la película en un cine con la gente con la que la hiciste. El color púrpura estará en cines empezando el día de Navidad", agregó en otra publicación, al compartir un carrusel de fotografía de la alfombra.

Producción de Oprah Winfrey

Adaptada al musical de Broadway que, a su vez, está basado en el drama original de 1985 y la novela del mismo nombre de 1982, The Color Purple cuenta con Oprah Winfrey como productora ejecutiva en la nueva versión.

En la producción de 1985, la periodista fue protagonista del drama, que le valió una nominación al Óscar por su actuación.

"David Letterman me estaba acompañando al otro lado de la calle y recuerdo que fue una noche realmente importante. Tina Turner estaba allí y Sidney Poitier estaba allí y, ya sabes, ya no están con nosotros, pero fue realmente importante y nunca lo olvidaré", declaró Winfrey a Entertainment Tonight.

The Color Purple cuenta con la actuaciones de Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Ciara, Aunjanue Ellis, Jon Batiste, Louis Gossett Jr., David Alan Grier y Deon Cole.

Pérdida de peso

Es así como Oprah Winfrey vuelve a sorprende en la industria del entretenimiento con dos hechos: productora ejecutiva y su impactante cambio físico.

“No sé si hay otra persona cuya lucha contra su peso haya sido tan seguida y explotada como la mía”, declaró la escritora durante un evento reciente en Nueva York, en el que promocionaba su libro Oprah Daily’s The Life You Want, de acuerdo con información reseñada en El País.