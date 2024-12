Orquesta de Cámara de Florida celebra la Navidad con concierto

MIAMI.- Bajo la batuta de Marlene Urbay y con la voz de Daniel Bouchet, la Orquesta de Cámara de Florida ofrece el concierto navideño Xmas is The Air el domingo 15 de diciembre, a las 8 pm, en la iglesia católica St. Dominic, 5909 NW 7 St., en Miami.

“Ya se ha convertido en una tradición. La Florida Chamber Orchestra tiene 29 años y recuerdo que el primero concierto de Navidad fue el año en que empezamos. Así que invitamos a todo el público a este maravilloso concierto en el que siempre tenemos artistas diferentes, tocamos otras músicas, pero siempre con el mismo mensaje de la alegría de la Navidad y de celebrar estos momentos de fiestas", dijo Marlene Urbay a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Vamos a tener al cantante argentino Daniel Bouchet, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Hace como 26 años tuvimos una gira de concierto, después él se fue a trabajar fuera del país y ha regresado. El año pasado hicimos varias cosas. Es un cantante que domina una gama muy amplia de géneros y tiene una voz maravillosa, muy dulce y se sabe manejar en escena perfectamente. Para mí es un honor que esté con nosotros de nuevo”, comentó la fundadora de la orquesta sobre el vocalista.

Urbay reiteró que la misión de la orquesta es rescatar la buena música y la cultura para el deleite de las nuevas generaciones.

“Nuestra misión es poder llevar la educación, las buenas maneras, la cultura y la música maravillosa al alcance de todos. Como somos nonprofit (sin fines de lucro), uno de nuestros objetivos es que todo el mundo tenga acceso a verlos conciertos, porque a veces hay precios que no todos pueden pagar”, dijo.

Pero llevar adelante esa misión también supone un desafío para la orquesta, que continúa reinventándose y, a la vez, apuesta por las tradiciones.

“La buena música se impone a través de los siglos. Y eso se ha demostrado, están haciendo hasta techno con la música de Vivaldi de fondo. Si van al concierto, apreciarán que también nosotros estamos haciendo cosas nuevas, arreglos diferentes. Aunque los temas son los mismos clásicos navideños, se tocan con otro tipo de arreglos para mantener la tradición, pero intentar acercarnos a las nuevas generaciones. Eso es un reto”, expresó.

“Siempre estamos tratando de llevar al público lo que pienso que hace falta. A veces hacemos conciertos de música latinoamericana”, agregó.

Otro gran desafío es lograr seducir al público durante toda la temporada.

“Uno de los retos importantes es mantener una temporada interesante año tras año, que atraiga al público. Quiero agradecer a todo nuestro público, que nos sigue sin importar donde nos presentemos. Hemos tocado en todos los teatros de Miami, desde el Miami-Dade County Auditorium, en FIU; inauguramos el teatro Roca, hemos tocado en el Gusman, en el Downtown, en el Jackie Gleason, en todos menos en el Arsht Center. Y para mí es un reto presentarnos en esta iglesia, pero me parece que es el lugar perfecto para hacer una celebración de Navidad”.

“Hacemos todo tipo de música. Hemos acompañado desde a Albita hasta ópera y balé, hemos tocado la música de Mozart; cubrimos todos los géneros. Hemos acompañado El lago de los cisnes; estrené con mi orquesta la Cecilia Valdés en balé. Hemos colaborado con organizaciones culturales como Grateli y Martí Productions. Y no solo por mantenernos vigentes, sino porque hace falta una orquesta para hacer música popular bien hecha. Eso es lo importante, que sea buena música, no importa que género sea”.

El 24 de enero, en FIU, la orquesta ofrecerá un concierto de música clásica en celebración del compositor alemán Richard Strauss. Luego harán otro en mayo, de boleros. Y después se preparará para la temporada que marca el 30 aniversario de su fundación.

Marlene Urbay fundó la Orquesta de Cámara de Florida en 1995, unos años después de haber llegado de Cuba, motivada por un grupo de colegas luego de no conseguir empleo.

“Yo llegué en 1991, que venía de ser la directora del Ballet Nacional de Cuba, de dirigir la orquesta sinfónica de ópera y balé del teatro García Lorca. Y cuando llegué traté de pedir trabajo en muchos lugares y me lo negaron. Entonces mis compañeros músicos me entusiasmaron a que fundara mi propia orquesta”, recordó Urbay.

“Creo que hemos logrado un sonido único que se ha convertido en el sello de la orquesta, porque somos una orquesta pequeña, que no llega a ser una sinfónica, pero que cumple con todas las necesidades de una orquesta instrumental. Y ese sonido de la orquesta lo ha establecido todos los arreglos que mi padre (José Ramón Urbay) ha hecho a lo largo de estos 29 años”, resaltó sobre la orquesta integrada por 30 músicos.

Asimismo, destacó que el concierto Xmas is The Air cuenta con el respaldo del Miami-Dade County Auditorium, como parte de la serie Away from Home, diseñada para continuar incentivando la cultura desde otros escenarios mientras el auditorio esté cerrado temporalmente por remodelación.

Xmas is The Air el domingo 15 de diciembre, a las 8 pm, en la iglesia católica St. Dominic. Para boletos visite miamidadecountyauditorium.org.