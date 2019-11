Óscar D' León: "La salsa vive momentos muy bonitos"

Con 47 años de trayectoria artística, el ganador de cinco Latin Grammy respondió preguntas durante más de tres horas, pero aún así se le vio más enérgico que nunca. Realizó una extensa rueda de prensa y luego habló con una lista infinita de canales de televisión y medios de comunicación, pero aún así no dejó de estar pendiente de su aspecto. Se cambió la camisa en tres ocasiones. También hacía bromas constantemente e improvisaba para la delicia de los presentes.

"Estoy feliz de estar aquí, pisando tierra venezolana. Los venezolanos tienen un espíritu divino que me envuelve, que me emociona y me da el deseo de volver muy pronto", expresa.

D’ León es un optimista por naturaleza, un amante de la salsa a la que no lo amilana el boom del reguetón y otros géneros urbanos.

"Cada vez que monto un espectáculo la sala se plena de fanáticos como acabo de vivir en Lima, Perú. Me pasó igual dos semanas antes en Medellín y también estuvo full. Estamos viviendo momentos muy bonitos con la salsa, lo que sí necesitamos son nuevos exponentes", asegura interrogado por la salud del género que ha llevado alrededor del globo terráqueo.

Pero la estrella de la salsa no habló sobre la música también respondió las interrogantes relacionadas con su salud.

"Me encuentro muy bien, feliz, perfecto, para seguir dando lo mejor. Cuando hay algún aspaviento, rápidamente acudo al médico para saber si hay algo malo, pero como me la paso en el gimnasio y no hay nada que me indique que estoy delicado de salud, no hay problema", destacó.

D’ León partirá de Caracas el 1 de diciembre, cuando viaje rumbo a Ecuador a realizar varias presentaciones.