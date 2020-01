Ozzy Osbourne: "Me preocupaba más la muerte cuando era más joven"

Sin embargo, parece que tiene una visión muy clara de su momento actual y que pretende apurar su vida cuanto pueda. "¿He pensado sobre cuando llegue mi momento? Lo he pensado, pero no me preocupa. No estaré aquí en otros quince años o lo que sea, no mucho más que eso, pero no me detengo en ello. Es algo que nos va a pasar a todos", declaró a Kerrang!