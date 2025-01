Pablo Helman, el mago detrás de "Wicked"

Embed

MIAMI.- Ya está en formatos digitales Wicked, una de las películas más taquilleras del 2024. Basada en el exitoso musical homónimo de Broadway y precuela/secuela del clásico The Wizard of Oz, la historia explora los orígenes la bruja malvada del oeste (Cynthia Erivo) y la peculiar amistad que tuvo con Glinda (Ariana Grande). Dirigida por Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights), Wicked es uno de los largometrajes favoritos en la temporada de premios, con casi 200 nominaciones en diferentes categorías (actuación, maquillaje, vestuario, cinematografía, edición, efectos especiales y mejor película de comedia o musical).