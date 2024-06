Pablo Lyle enfrenta nueva demanda sin abogados

Pero los conflictos legales del histrión no quedan ahí. También se reveló que los abogados de Pablo Lyle renunciaron a la defensa por presuntas diferencias irreconciliables.

"En medio de este nuevo proceso legal, que inició en marzo de 2023, se da a conocer que el actor se ha quedado sin abogados, quienes además estaban apelando por reducir la sentencia de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. Esta información salió a la luz luego de que se llevará a cabo una audiencia virtual a la que el famoso no asistió por falta de representación jurídica", detalló la revista.

"El originario de México tenía una cita virtual este lunes, pero no se presentó ya que se habría quedado sin abogados", agregó HOLA!, al trae a colación información publicada en el programa mexicano de Televisa Hoy,

“Pablo no estuvo presente, pues trasciende que su defensa desistió por diferencias irreconciliables... el juez solicitó otra fecha de corte y si aún no tiene equipo jurista, le será asignado un abogado de oficio”, indicaron en la producción mexicana.

Juicio de Pablo Lyle en Florida

El 3 de febrero de 2023 la jueza Marisa Tinkler Méndez dio a conocer la sentencia en una audiencia programada desde la tarde en la corte de circuito del condado de Miami-Dade.

“Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que atender. Mi motivación es imponer una sentencia justa y este caso no ha dejado de estar en mi cabeza desde 2019, esto no ha dejado de estar en la mente y el corazón de la familia del señor Hernández y de la familia del señor Lyle, tanta gente se ha visto afectada por lo que pasó ese día. El señor Hernández no merecía morir ese día”, expuso Tinkler.

Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building el 8 de diciembre de 2022. Difunden nueva foto del actor desde la prisión.

La sentencia tuvo lugar casi cuatro años después de que el actor fuera acusado de homicidio involuntario por la muerte de un hombre al que golpeó en un incidente automovilístico. Para ese entonces, la magistrada rechazó un pedido de Lyle de un nuevo juicio y ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en octubre de 2022 por un jurado.

Tras un juicio de poco más de una semana, el actor de telenovelas fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años con el que tuvo un altercado en las cercanías del aeropuerto de Miami.

El actor le dio un puñetazo a Hernández, quien falleció cuatro días después en un hospital por una lesión cerebral. El incidente quedó grabado en cámaras de seguridad.

"Yo solo pensaba que estaba protegiendo a mi familia", declaró Pablo Lyle entre lágrimas el 3 de febrero de 2023.