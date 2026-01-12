Brooklyn Beckham se comunica con sus padres a través de abogados

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- El distanciamiento de Brooklyn Beckham de sus padres, David y Victoria Beckham , escala. Se ha revelado que el primogénito del exfutbolista y la diseñadora ha solicitado que solo lo contacten a través de sus abogados, una medida que aparentemente estableció por su salud mental.

Así lo ha hecho saber el tabloide británico Mirror, el cual expuso que presuntamente el chef y modelo de 26 años optó por esta decisión luego de que sus padres hicieran caso omiso a sus peticiones de parar el contacto directo.

Conflicto

La información divulgada por el medio coincide con lo que semanas atrás The Sun había expuesto, luego de entrevistar a fuentes cercanas a Brooklyn y su esposa, la modelo y actriz Nicola Peltz.

"La gente no conoce todos los detalles de esta desgarradora historia y cree que Brooklyn fue cruel cuando decidió bloquear a sus padres", dijo una fuente. "La realidad es que se les envió una carta a finales del verano pasado, pidiendo que cualquier comunicación se hiciera solo a través de abogados".

Asimismo, el informante señaló que la intención de Brooklyn era manejar las diferencias de forma privada, algo que aparentemente no ha sido tomado en cuenta. "Sus padres siguieron ignorando sus deseos y seguían mencionándolo en las redes en lugar de comunicarse con él en privado".

Sobre el bloqueo en las redes sociales, el insider señaló: "esto le había estado causando problemas de salud mental... era para protegerse.

La acción llegó luego de que Victoria diera like a una fotografía de su hijo y que David compartiera en los estados de Instagram una foto con su primogénito con una emotiva dedicatoria.

Esto hizo que el joven de 26 años tomara la decisión de que la única forma que los Beckham tienen de comunicarse con su hijo será a través del bufete de sus abogados de Schillings.

Aunque los motivos del conflicto familiar se desconocen, Mirror sostiene que uno de los motivos del distanciamiento es que Brooklyn considera que sus padres no lo tratan como un hombre sino como un niño.