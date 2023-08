Padres de Daniel Sancho piden respeto a su familia

"Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar a ningún medio de comunicación hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio y sus inmediaciones de Rodolfo Sancho. Pues dicha presencia, como ya se ha insistido, altera la vida de una menor que nada tiene que saber en estos momentos de la situación por la que está atravesando su padre”, reza el texto.

En días pasados, Xenia Tostado se pronunció para insistir a los medios de comunicación que cesara el acoso a Rodolfo, pues su hija no está al tanto de la situación. Igualmente, señaló que se encuentra al lado de su pareja brindándole todo el apoyo posible.

“Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Es solo una niña y es nuestra prioridad protegerla. (...) Estoy al lado de Rodolfo en este profundo dolor que atraviesa como padre”, resaltó.

La abogada de la familia Sancho, Carmen Balfagón, aseguró recientemente que aún el actor no tiene una fecha establecida para viajar a Tailandia a reencontrarse con su hijo. No obstante, no desestimó que la decisión se tome pronto, tras la rueda de prensa que brindó la policía sobre el crimen.

Igualmente, la portavoz alegó que se está haciendo todo lo posible para encontrar una condena justa para Daniel que no implique la pena capital, pues el país no tiene registro de ejecuciones a extranjeros. Entre los requisitos para acceder a esto se encuentra que Daniel escriba una carta al rey de Tailandia pidiendo su perdón.

“Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a una persona que no sea tailandesa. Ahí están los datos, pero vamos a confiar y a ver que pasa”.

Por otra parte, el abogado en Tailandia de Daniel aseguró que pudo hablar con él y que se encuentra tranquilo, pero no dio mayores detalles sobre lo que el chef piensa de su posible condena. "Daniel Sancho está muy tranquilo, está comiendo bien y bebiendo, hace ejercicio y lee",

FUENTE: REDACCIÓN