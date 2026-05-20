Kylie Minogue revela en documental que fue diagnosticada con cáncer en 2021

Kylie Minogue actúa en el Madison Square Garden el 4 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Kylie Minogue ha revelado que fue diagnosticada en 2021 con cáncer. La información la compartió en su documental de Netflix , donde la cantautora australiana abordó cómo lidió con el primer diagnóstico de cáncer de mama que enfrentó en 2005.

En el adelanto que se ha viralizado, la artista señaló que en la primera década del 2000 se sintió desconectada de su cuerpo y en medio del miedo tuvo que lidiar con los titulares.

Por ello, prefirió que el segundo diagnóstico quedara en privado.

"Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo para mí ... No como la primera vez. Afortunadamente, lo superé. De nuevo. Y todo está bien. Oye, quién sabe qué hay a la vuelta de la esquina, pero la música pop me nutre", explica la estrella de 57 años.

Privacidad

En el audiovisual, la intérprete de Can't Get You Out of My Head explica que trató de hallar un momento adecuado para compartir su padecimiento con los fanáticos, como cuando volvió a la música en 2023 con Padam Padam. Sin embargo, prefirió no hacerlo.

"No siento la obligación de contarle al mundo, y en realidad no podía en ese momento porque era solo una cáscara de persona", dijo.

"No quería salir de casa de nuevo en cierto momento. Padam Padam abrió tantas puertas para mí, pero por dentro sabía que el cáncer no era solo un bache en mi vida. Y realmente solo quería decir lo que pasó para poder dejarlo ir. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba, 'Ahora es el momento', pero lo guardé para mí".

Asimismo, señala que a través del álbum pudo canalizar sus sentimientos. La canción Story es prueba de ello: "Tenía un secreto que guardé para mí misma", canta en la canción. "Pasa otra página, bebé sube al escenario."

"Necesitaba tener algo que marcara ese tiempo", comenta Minogue en el documental. "Hacer este documental ha significado mirar hacia atrás a tantos momentos cruciales en mi vida y este fue otro más".