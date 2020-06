Pamela Anderson sueña con volverse a casar

“¡Absolutamente! Solo una vez más. Solo una vez más, por favor, Dios. Solo una vez más. Solo", exclamó acerca de la pregunta relacionada con el matrimonio.

Por otra parte, Anderson aprovechó la oportunidad para aclarar cómo ha sido su experiencia en relación a sus matrimonios pasados.

"Gracias a Dios, sucedió de la forma en que sucedió, y estoy aquí y estoy feliz. He estado casada tres veces. La gente piensa que me he casado cinco veces. No se por qué. He estado casada tres veces: me casé con Tommy Lee, me casé con Bob Ritchie (Kid Rock) y con Rick Salomon, y eso es todo; tres matrimonios. Sé que es mucho, pero son menos de cinco", aclaró Anderson.

Con respecto a su más reciente relación con el productor de cine Jon Peters, Anderson, de 52 años de edad, aseguró que nunca se casaron.

"No estaba casada, no. Soy una romántica. Creo que soy un blanco fácil. Y creo que la gente vive con miedo. No sé de qué se trataba todo eso, pero creo que el miedo realmente jugó mucho en eso. Fue solo un pequeño momento", dijo Anderson acerca del productor de 74 años de edad.