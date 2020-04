Pandemia: Festival benéfico online reúne a más estrellas

Aparte del elenco de Barrio Sésamo, participarán también Stevie Wonder, Eddie Vedder, Chris Martin, The Killers, John Legend, J Balvin, Kacey Musgraves, Idris y Sabrina Elba, Lizzo, Keith Urban, Billie Joe Armstrong, Alanis Morissette, Kerry Washington, Maluma, David Beckham y Burna Boy.

Entre las actuaciones del festival -organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud-, hablarán médicos, sanitarios y familias afectadas de diferentes maneras por la pandemia. Todo lo recaudado será para la COVID-19 Solidarity Response Fund, así como para organizaciones benéficas locales y regionales estadounidenses de todo tipo.

One World: Together at Home se podrá ver en ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y Bell Media. Una retransmisión en vivo en streaming empezará a las 14:00 (ET) en varias plataformas como Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch, Twitter y YouTube.

Univision anunció que trasmitirá en español este histórico megafestival benéfico online, con intervenciones de Alejandra Espinoza y Raúl de Molina.