lunes 11  de  mayo 2026
RESTAURANTE

Paralía trae la cocina tradicional griega y turca a Miami

El chef Renato Mekolli une ambas culturas en la mesa con equilibrio, sencillez y respeto

Degustación, Paralía, Miami.

Degustación, Paralía, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Renato Mekolli, exceutive chef, Paralía Miami.

Renato Mekolli, exceutive chef, Paralía Miami.

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Degustación, Paralía, Miami.

Degustación, Paralía, Miami.

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Ensalada griega, Paralía, Miami.

Ensalada griega, Paralía, Miami.

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Ensalada turca, Paralía, Miami.

Ensalada turca, Paralía, Miami.

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Bouyiourdi, Paralía, Miami.

Bouyiourdi, Paralía, Miami.

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Santorini zucchini fritters, Paralía, Miami.

Santorini zucchini fritters, Paralía, Miami.

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Jarrete de cordero, Paralía, Miami.

Jarrete de cordero, Paralía, Miami.

CORTESÍA Rockawaymore
Galaktoboureko, Paralía, Miami.

Galaktoboureko, Paralía, Miami.

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Baklava bañado en miel y capas de pistachoParalía, Miami.

Baklava bañado en miel y capas de pistachoParalía, Miami.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Tras una transformación de 100 millones de dólares, The Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami cuneta con Paralía, un vibrante restaurante frente al mar.

Nombrado a partir de la palabra griega que significa “playa”, Paralía celebra la herencia culinaria compartida de Grecia y Turquía, llevando las tradiciones del mar Egeo de ambas culturas a la mesa. El menú, cuidadosamente elaborado por el chef Renato Mekolli, destaca una armoniosa fusión de sabores arraigados en la historia, la estacionalidad y la sencillez.

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Aquí, los comensales pueden disfrutar de mezze tradicionales como hummus, tzatziki y feta batida con miel, aceitunas, sésamo y pan pita caliente, junto con una variedad de especialidades griegas y turcas preparadas con respeto por sus tradiciones distintivas.

Entre los aperitivos, la clásica empanada griega spanakopita ocupa un lugar central, con capas de crujiente masa filo rellenas de espinacas, queso feta, cebolla y hierbas frescas como el eneldo. Igualmente, destacables son las hojas de parra rellenas —conocidas como dolma en Oriente Medio, los Balcanes y Asia Central—, rellenas de arroz, ternera, hierbas, piñones, comino y canela, y entre los platos más memorables del menú.

Los platos principales incluyen el reconocido kebab Adana turco, el siempre popular gyro de ternera griego y vieiras doradas servidas sobre un delicado puré de apio nabo infusionado con ouzo y limón. El jarrete de cordero requiere más de 24 horas de cocción y se acompaña de bouyiourdi, un mezze tradicional griego de feta al horno con tomate, pimientos y aceite de oliva.

Los amantes del marisco encontrarán desde pulpo a la parrilla con cítricos y hierbas hasta branzino entero a la parrilla terminado con aceite de oliva y limón, así como camarones a la parrilla sazonados con especias inspiradas en la cocina del mar Egeo.

Los postres ofrecen un final perfecto, incluyendo el rico baklava bañado en miel y capas de pistacho, yogur griego con miel y nueces, una crema de chocolate Silk Road con frutos rojos y el tradicional helado turco kaymakl dondurma.

Disftute el resumen de vídeos que incluimos aquí.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el chef Renato Mekolli sobre su enfoque culinario y su pasión por la cocina griega y turca.

“La tradición no es algo que se copia de otra persona. Es algo que primero necesitas entender. La cocina griega y turca está arraigada en la memoria, la estacionalidad y la sencillez, y eso es lo que intento respetar”, explicó.

Con experiencia en cocinas con estrellas Michelin, Mekolli ha desarrollado un fuerte sentido de disciplina y un enfoque refinado de la técnica. Cree que estos elementos crean equilibrio en su cocina, señalando que no está “tratando de reinventar platos”, sino que quiere que “se sientan familiares, solo un poco más cuidados”.

Al preguntarle sobre el papel de la paciencia y la técnica en su filosofía culinaria, enfatizó la importancia de comprender el origen de un plato. “No puedes reinterpretar algo si no respetas sus raíces. Las cocinas griega y turca están profundamente conectadas con la memoria y la sencillez, y yo trato de preservarlo”.

A pesar de los desafíos de abastecerse de ciertos ingredientes del mar Egeo, Mekolli encuentra inspiración en su entorno. “Miami, y Florida en general, tiene un marisco increíble”, aseguró. “La calidad y variedad aquí marcan una gran diferencia. Me permiten trabajar con ingredientes locales sin dejar de ser fiel a los sabores y al espíritu de la cocina griega y turca”.

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