Pareja de Natti Natasha enfrenta demanda en Puerto Rico

Ante dichas acusaciones, Pina decidió entregarse a las autoridades de manera voluntaria ya que como él mismo indicó no tiene nada que temer.

"Mi gente aquí reportándome responsablemente, me encuentro tranquilo. A todas esas personas que me han escrito, quiero que sepan que voy a dar la cara como siempre lo he hecho en toda mi vida, en todas mi caídas, en todos mis tropiezos, en todas mis cosas buenas... he tenido la frente en alto y he sabido caerme y también he sabido levantarme. Lo único que puedo decirles es que me siento súper tranquilo, y que mi vida completa está en las redes sociales porque no le temo a nada y no tengo que ocultar nada en mi vida por más que puedan juzgarme", declaró Raphy Pina en su cuenta de Instagram.

Tras dar la cara a la justicia, el programa Despierta América reveló que a la pareja de Natti Natasha le interpusieron una fianza de un millón de dólares.

Pese a ello, Pina y Natti dieron a conocer en las redes sociales que continúan su trabajo en la industria de la música.

"Comenzando un nuevo capítulo. Capítulo que me hará más fuerte ante las pruebas. Seguimos enfocado en lo que siempre me he dedicado desde los 16 años: música. Gracias a los medios, colegas -que muchos me sorprendieron con su sinceridad-, familia y equipo de trabajo. Recordemos que el final es cuando dejemos de respirar. Los quiero", publicó Pina, quien además mostró un video en el que aparece junto a Natti Natasha en un avión rumbo a Miami para seguir con sus proyectos musicales.

"Lo que viene es mucha música, muchos videos, muchas colaboraciones. Estamos enfocados en seguir trabajando", declaró la pareja del productor musical.