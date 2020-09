Paris Hilton confiesa que fue maltratada por sus exparejas

Embed

Ante la espera del estreno del documental, Hilton ofreció una entrevista a la revista People en la que reveló que hasta cinco de sus exparejas abusaron de ella de manera física y psicológica.

"Todos ellos parecían ser buenos hombres, pero con el tiempo mostraban quiénes eran verdaderamente. Se llenaban de celos, o se ponían a la defensiva o trataban de controlarme. Y llegaba un momento en el que se volvían física, verbal y emocionalmente abusivos", confesó Paris Hilton acerca de sus exparejas.

Ante las traumáticas experiencias asociadas a sus exparejas, la socialité declaró que no estaba segura de si alguna vez encontraría una pareja perfecta. "Después de mi última ruptura, pensé que iba a estar sola para siempre", dijo. "Me había rendido y me concentré en mí mismo, dije: 'No necesito a nadie'", detalló la modelo.

Pese a ello, la neoyorkina, de 39 años, ahora se encuentra en un momento estable y feliz junto a su actual pareja, el empresario Carter Reum.

"No creo que estuviera preparada antes. Siempre quise lo que mi mamá y mi papá tienen como relación, ya que se tratan como mejores amigos, y siempre estaba buscando eso, pero estaba buscando en los lugares equivocados", indicó.

"Carter en realidad me recuerda a mi papá. Él me hace sentir segura y feliz. Finalmente encontré el adecuado", dijo Hilton acerca del empresario, también de 39 años.

Hilton presume esta estabilidad y felicidad a través de sus redes sociales.

"Cuando nos conocimos, no tenía idea del increíble viaje en el que estaba a punto de embarcarme. Mi vida siempre estuvo vacía, como si me estuviera perdiendo algo, pero cuando te conocí supe que eras el indicado. Has llenado mi corazón con tanto amor. Creo que todo sucede por una razón, porque todo en mi vida, todo lo bueno y lo malo, me ha llevado directo a ti. Tú eres la razón por la que estoy tan feliz y me siento como la chica más afortunada del mundo. Me encanta hacerte feliz y prometo hacerte sonreír para siempre", escribió Paris en Instagram.