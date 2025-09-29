París prepara jardín gratuito con esculturas de Picasso

La obra "La nadadora" y la escultura "Mujer en el jardín" de Pablo Picasso , en una exposición abierta al público por los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, a 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España).

PARÍS.- Un jardín de esculturas de bronce de Pablo Picasso , "accesible para todos de forma gratuita", abrirá sus puertas en 2030 junto al museo dedicado al pintor español en París, que celebra este año su 40 aniversario.

Este "primer museo al aire libre" dedicado al maestro de la pintura moderna se concebirá como una ampliación del establecimiento, creado en 1985 y que alberga la mayor colección de obras de Picasso del mundo, dijo este fin de semana a AFP Cécile Debray, presidenta del establecimiento.

Nueva York y Chicago, por ejemplo, ya cuentan con instalaciones de Picasso en espacios públicos, pero no la capital francesa, donde el artista vivió durante muchos años.

El jardín tendrá una superficie de 2.300 m2 y albergará una decena de creaciones emblemáticas del maestro español, entre ellas su famosa "Cabra".

Este espacio exterior unirá el jardín del museo y la pequeña plaza contigua, detalló Debray.

Será accesible en el mismo horario que un jardín público de la capital francesa, de forma gratuita pero bajo la supervisión del museo.

"Es un proyecto lleno de vida, como mi padre, y una bonita forma de honrarlo" en París, "una ciudad inmensamente importante para él, donde permaneció durante la guerra (1939-1945) y donde conservó durante mucho tiempo su taller", declaró a AFP Paloma Picasso, hija del pintor y directora de la administración Picasso.

Este jardín forma parte de un proyecto de ampliación del museo, situado en un palacete del siglo XVII en el famoso barrio del Marais de París.

Con una nueva ala, se duplicarán los espacios dedicados a las exposiciones temporales que pasarán a 800 m2, según Debray, quien desde su llegada al frente de la institución, hace cuatro años, se planteó renovar el enfoque de la obra de Picasso a la luz de los debates sociales y sobre todo del movimiento #MeToo.

Las obras, que comenzarán en 2028, tienen un costo estimado de 50 millones de euros (60 millones de dólares) completamente financiados por el mecenazgo y el apoyo de la familia Picasso. El museo permanecerá abierto durante toda su duración.

FUENTE: AFP