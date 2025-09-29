lunes 29  de  septiembre 2025
ARTES VISUALES

París prepara jardín gratuito con esculturas de Picasso

Nueva York y Chicago, por ejemplo, ya cuentan con instalaciones de Picasso en espacios públicos, pero no la capital francesa, donde el artista vivió durante muchos años

La obra La nadadora y la escultura Mujer en el jardín de Pablo Picasso, en una exposición abierta al público por los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, a 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España).&nbsp;

La obra "La nadadora" y la escultura "Mujer en el jardín" de Pablo Picasso, en una exposición abierta al público por los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, a 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España). 

Europa Press/Eduardo Parra

PARÍS.- Un jardín de esculturas de bronce de Pablo Picasso, "accesible para todos de forma gratuita", abrirá sus puertas en 2030 junto al museo dedicado al pintor español en París, que celebra este año su 40 aniversario.

Este "primer museo al aire libre" dedicado al maestro de la pintura moderna se concebirá como una ampliación del establecimiento, creado en 1985 y que alberga la mayor colección de obras de Picasso del mundo, dijo este fin de semana a AFP Cécile Debray, presidenta del establecimiento.

Lee además
La Semana de la Moda de París se celebra del 29 de septiembre al 7 de octubre. 
MODA

La Semana de la Moda de París, un trampolín de "visibilidad" para "influencers"
El reguetonero cubano El Micha en el podcast SePoneWeno. video
POLÉMICA

Reguetonero El Micha arremete contra la vida en Miami tras regreso a Cuba

Nueva York y Chicago, por ejemplo, ya cuentan con instalaciones de Picasso en espacios públicos, pero no la capital francesa, donde el artista vivió durante muchos años.

El jardín tendrá una superficie de 2.300 m2 y albergará una decena de creaciones emblemáticas del maestro español, entre ellas su famosa "Cabra".

Este espacio exterior unirá el jardín del museo y la pequeña plaza contigua, detalló Debray.

Será accesible en el mismo horario que un jardín público de la capital francesa, de forma gratuita pero bajo la supervisión del museo.

"Es un proyecto lleno de vida, como mi padre, y una bonita forma de honrarlo" en París, "una ciudad inmensamente importante para él, donde permaneció durante la guerra (1939-1945) y donde conservó durante mucho tiempo su taller", declaró a AFP Paloma Picasso, hija del pintor y directora de la administración Picasso.

Este jardín forma parte de un proyecto de ampliación del museo, situado en un palacete del siglo XVII en el famoso barrio del Marais de París.

Con una nueva ala, se duplicarán los espacios dedicados a las exposiciones temporales que pasarán a 800 m2, según Debray, quien desde su llegada al frente de la institución, hace cuatro años, se planteó renovar el enfoque de la obra de Picasso a la luz de los debates sociales y sobre todo del movimiento #MeToo.

Las obras, que comenzarán en 2028, tienen un costo estimado de 50 millones de euros (60 millones de dólares) completamente financiados por el mecenazgo y el apoyo de la familia Picasso. El museo permanecerá abierto durante toda su duración.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan encuentro en Milán

Detienen a sospechosa de la muerte de músicos colombianos B King y DJ Regio Clown

Saint Laurent inaugura la Semana de la Moda de París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda