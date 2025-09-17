Gary Nader Art Centre se despide de "Botero Immersed"

MIAMI.- Luego de casi cuatro años en exhibición continua en Miami, la muestra Botero Immersed llega a su fin. La exhibición permanecerá abierta hasta el miércoles 22 de octubre de 2025, cuando cerrará un capítulo que acercó a miles de visitantes al Gary Nader Art Centre para disfrutar de una experiencia inmersiva de la obra de Fernando Botero , uno de los artistas más influyentes de Latinoamérica.

Concebida por Gary Nader y musicalizada por el productor 22 veces ganador del Grammy, Emilio Estefan, Botero Immersed propone un recorrido audiovisual 360° por los emblemáticos temas que componen el universo boteriano —el circo, la tauromaquia, la vida cotidiana en Latinoamérica y sus reinterpretaciones de los grandes maestros— mediante proyecciones envolventes, luces y sonido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gary Nader (@garynader)

Experiencia que marcó a Miami

La exhibición fue inaugurada en diciembre de 2021 y posteriormente ampliada por su alta demanda, consolidándose como una de las experiencias culturales más comentadas de la ciudad, con sucesivas extensiones durante 2022 y los años siguientes.

Además de atraer a miles de visitantes, Botero Immersed se posicionó como un escenario privilegiado para eventos de alto nivel que reforzaron su relevancia en la vida cultural de Miami.

“Botero Immersed nació para celebrar la grandeza de un artista irrepetible y compartirla con el público de una forma contemporánea y emocionante. Cerrar este ciclo nos llena de gratitud: por la respuesta del público, por el trabajo de un equipo extraordinario y por la complicidad creativa de Emilio Estefan, cuya música elevó la experiencia. Este final no es un adiós, es la antesala de nuevas formas de seguir honrando el legado de Botero,” expresó Gary Nader, fundador y director del Gary Nader Art Centre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gary Nader (@garynader)

Quienes aún no hayan podido conocer la muestra o quieran disfrutar de la experiencia una última vez, podrán asistir hasta el miércoles 22 de octubre, de martes a sábado desde las 10 am hasta las 6 pm.

El costo de la entrada es de 20 dólares por persona, y los boletos pueden adquirirse tanto en la entrada del Gary Nader Art Centre como a través del sitio web oficial: www.boteroimmersed.com.