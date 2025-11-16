domingo 16  de  noviembre 2025
HOMENAJE

Paseo de la Fama de Hollywood honra a Chadwick Boseman con estrella póstuma

En la ceremonia estarán presentes Ryan Coogler, director de Black Panther, y Viola Davis, su coprotagonista en Ma Rainey's Black Bottom

En esta foto de archivo tomada el 24 de noviembre de 2019, el actor estadounidense Chadwick Boseman posa en la sala de prensa durante los American Music Awards 2019 en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.&nbsp;

Valerie MACON / AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que el actor Chadwick Boseman, famoso por dar vida al héroe de Marvel TChalla en Black Panther, será homenajeado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood el 20 de noviembre.

La estrella de Boseman estará ubicada en el 6904 de Hollywood Blvd. en Los Ángeles.

"La Cámara de Comercio de Hollywood se siente profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus poderosas interpretaciones y su perdurable impacto, tanto dentro como fuera de la pantalla, siguen inspirando a generaciones de todo el mundo", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, en un comunicado difundido por Billboard.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Variety (@variety)

En la ceremonia estarán presentes Ryan Coogler, director de Black Panther, y Viola Davis, su coprotagonista en Ma Rainey's Black Bottom. Ambos tendrán una participación en el evento. Simone Ledward-Boseman, su esposa, recibirá el galardón.

La ceremonia de homenaje a Boseman se transmitirá en directo por WalkOfFame.com.

Trayectoria

Boseman dedicó parte de su carrera a interpretar a figuras destacadas de la historia afroamericana.

Saltó a la fama en 2013, cuando interpretó a Jackie Robinson, el primer jugador negro en la historia moderna de las Grandes Ligas de Béisbol. En 2014, recibió elogios por su interpretación de James Brown en Get On Up.

En 2017, dio vida a Thurgood Marshall, el primer afroamericano en convertirse en juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Marshall. Su interpretación fue celebrada. La película narra los inicios de la carrera de Marshall, cuando defiende a Joseph Spell (Sterling K. Brown), un hombre afroamericano acusado de un crimen que no cometió.

Boseman, falleció a los 43 años en 2020 a causa de un cáncer de colon.

En 2021, recibió una nominación póstuma al Óscar por su papel del atormentado trompetista Levee Green en Ma Rainey's Black Bottom. La película es una adaptación de la obra homónima de August Wilson de 1982 y expone una versión ficticia de una dramática sesión de grabación de Ma Rainey en Chicago en la década de los 20.

Dicha actuación le valió los premios Globo de Oro, Critics Choice y del Sindicato de Actores, que Ledward-Boseman aceptó en su nombre.

