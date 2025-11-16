Kim Kardashian comparte fotos de la pijamada con Khloé y Britney Spears

MIAMI.- Kim Kardashian sorprendió al compartir una serie de fotos junto a su hermana Khloé y Britney Spears y el mánager Cade Hudson, en Calabasas, California. Se trató de una pijamada en las que las influencers compartieron con la cantante de Circus.

En las fotografías, tomadas la noche del 14 de noviembre y compartidas en las historias de Instagram, se puede apreciar a la fundadora de Skims sentada en una cama haciendo el símbolo de la paz, mientras Khloé sonreía cerca. Spears sacaba la lengua detrás de Hudson, quien parecía haber tomado la selfie grupal.

“Noches en Calabasas”, escribió la empresaria y socialité en la descripción de la instantánea.

Kardashian también publicó una imagen en la que se les ve a los cuatro sentados uno al lado del otro y bañados en una luz rosa. En la foto se puede ver a Kim inclinada sobre Spears, en un gesto de aprecio; mientras Khloé sacaba la lengua.

Regreso a las redes

Las publicaciones de Kim llegan una semana después de que Spears regresara a Instagram, luego de desactivar su cuenta tras la publicación de las memorias You Thought You Knew de su ex y padre de sus hijos Kevin Federline. En su publicación de regreso, escribió: "Han pasado tantas cosas este año, es una locura".

La Princesa del Pop solicitó entonces a sus seguidores a respetar sus límites.

En el libro de Federline, el bailarín expone detalles de la presunta relación turbulenta de sus hijos con su madre.