domingo 16  de  noviembre 2025
JUSTICIA

Condenan a un hombre a 13 meses de cárcel por robar obra de Banksy

La obra Niña con globo, estimada en 270.000 libras (más de 354.000 dólares), fue robada en una galería londinense en 2024

La gente ve el arte de Banksy -un artista callejero, activista político y director de cine radicado en Inglaterra- el día de la inauguración de la exposición El arte de Banksy sin límites, en Melbourne, el 21 de junio de 2024.

La gente ve el arte de Banksy -un artista callejero, activista político y director de cine radicado en Inglaterra- el día de la inauguración de la exposición "El arte de Banksy sin límites", en Melbourne, el 21 de junio de 2024.

AFP/William West

LONDRES.- Un hombre de 49 años fue condenado a 13 meses de cárcel por robar la obra Niña con globo del artista británico Banksy en 2024, anunció la policía de Londres este viernes.

Larry Fraser se declaró culpable el miércoles del robo de esta obra, que representa a una niña con un vestido extendiendo la mano hacia un globo rojo con forma de corazón.

Robo

La obra, estimada en 270.000 libras (más de 354.000 dólares), fue robada en una galería londinense en 2024. Con el rostro cubierto y guantes, el culpable entró en la galería forzando las puertas con un martillo, detalló la policía en un comunicado.

Los investigadores pudieron detenerlo menos de 48 horas después de los hechos gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia que lo mostraban cargando la obra en una camioneta, a pocos pasos de la galería.

La obra fue encontrada intacta dos días después de la detención de Fraser.

El grafiti original apareció por primera vez en 2002 en el puente de Waterloo, en el sur de Londres, y sigue siendo uno de los más conocidos del misterioso artista originario de Bristol.

En 2018, el artista causó sensación cuando una copia de Niña con globo se autodestruyó parcialmente en plena subasta.

FUENTE: AFP

