Angélica Vale responde a rumores sobre divorcio de Otto Padrón

MIAMI.- Luego de que trascendiera que Otto Padrón había solicitado el divorcio a Angélica Vale , y que la actriz confirmara que han estado separados desde abril; la protagonista de La Fea más Bella una vez más abordó el tema para acallar los rumores que han surgido al respecto.

En su programa de radio La Vale Show, Angélica manifestó que por los momentos no puede compartir detalles del proceso. Pero, aunque nunca ha sido una mujer que quiera verse envuelta en escándalos, resaltó que cuando sea pertinente expondrá su versión de la historia.

"Ya me tocará mi momento de hablar. Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo", manifestó.

Vale reiteró que su principal misión en este momento es proteger a sus hijos, Angélica Maciel y Daniel, por lo que solicita respeto y exige que se deje de inventar historias.

"Yo nada más le quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan los que ustedes le hacen sin querer a los míos. Yo sé que soy pública, pero mis hijos no", aseveró.

"El amor siempre triunfa"

En este sentido, Angélica volvió agradecer a amigos, familiares y seguidores por el apoyo que le han dado desde que se dio a conocer el divorcio.

"Desde el fondo de mi alma, que esta semana me hayan sostenido con su amor, con su alegría, con sus corazones morados que me ponen en YouTube por todos lados. No nada más eso, sino al no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia".

"Gracias a todos por su amor, por su apoyo, insisto, por sostenerme (…) Sé que los comentarios buenos son más. Sé que la gente que me quiere es más y sé que el amor siempre triunfa por sobre todas las cosas. Sí, el karma es el karma y ya llegará" sentenció.