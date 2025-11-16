domingo 16  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Angélica Vale responde a rumores sobre divorcio de Otto Padrón

Vale reiteró que su principal misión en este momento es proteger a sus hijos, Angélica Maciel y Daniel, por lo que solicita respeto

La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.

La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.

Cortesía/TelevisaUnivision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que trascendiera que Otto Padrón había solicitado el divorcio a Angélica Vale, y que la actriz confirmara que han estado separados desde abril; la protagonista de La Fea más Bella una vez más abordó el tema para acallar los rumores que han surgido al respecto.

En su programa de radio La Vale Show, Angélica manifestó que por los momentos no puede compartir detalles del proceso. Pero, aunque nunca ha sido una mujer que quiera verse envuelta en escándalos, resaltó que cuando sea pertinente expondrá su versión de la historia.

Lee además
La actriz y presentadora Adamari López. 
FAMOSOS

Adamari López se pronuncia sobre divorcio de Angélica Vale
La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.
FAMOSOS

Angélica Vale sobre divorcio de Padrón: "Se nos olvidó regar la plantita"

"Ya me tocará mi momento de hablar. Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo", manifestó.

Vale reiteró que su principal misión en este momento es proteger a sus hijos, Angélica Maciel y Daniel, por lo que solicita respeto y exige que se deje de inventar historias.

"Yo nada más le quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan los que ustedes le hacen sin querer a los míos. Yo sé que soy pública, pero mis hijos no", aseveró.

"El amor siempre triunfa"

En este sentido, Angélica volvió agradecer a amigos, familiares y seguidores por el apoyo que le han dado desde que se dio a conocer el divorcio.

"Desde el fondo de mi alma, que esta semana me hayan sostenido con su amor, con su alegría, con sus corazones morados que me ponen en YouTube por todos lados. No nada más eso, sino al no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia".

"Gracias a todos por su amor, por su apoyo, insisto, por sostenerme (…) Sé que los comentarios buenos son más. Sé que la gente que me quiere es más y sé que el amor siempre triunfa por sobre todas las cosas. Sí, el karma es el karma y ya llegará" sentenció.

Temas
Te puede interesar

Otto Padrón solicita a Angélica Vale el divorcio tras 14 años de matrimonio

Condenan a un hombre a 13 meses de cárcel por robar obra de Banksy

Músicos venezolanos homenajean a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
VENEZUELA

María Corina Machado llama a los militares a "bajar las armas" ante creciente presión de EEUU sobre Maduro

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios mexicana durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025.
SEGURIDAD

Miles de personas marchan en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y la violencia

-El dictador Daniel Ortega y su esposa y copresidente, Rosario Murillo, jefes del régimen de Nicaragua
PERSECUCIÓN

Sandinismo busca penetrar EEUU con falsos opositores 

Te puede interesar

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan defiende las deportaciones ante críticas de la Iglesia católica: "Una frontera segura salva vidas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ciudadanos hacen fila para votar durante las elecciones generales de Chile en un centro de votación en Antofagasta, Chile, el 16 de noviembre de 2025.
COMICIOS

Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir a sucesor de Boric

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama habla el segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 20 de agosto de 2024. 
Política

Michelle Obama descarta candidatura presidencial por el Partido Demócrata: "No están listos para una mujer"

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Vista de una de las urnas electorales durante el referéndum, en Guayaquil, Ecuador, el 16 de noviembre de 2025.
Referéndum

Ecuador vota sobre el retorno de bases militares extranjeras y una nueva Constitución