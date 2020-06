Patricia Quintero se abre camino como foodie en las redes

La foodie venezolana Patricia Quintero se proyecta a futuro como una host de contenido audiovisual para los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.

En ese sentido, la foodie Patricia Quintero ha recibido varias ofertas laborales tanto para ser la creadora y promotora de contenido de compañías de alimentos, así como para también ser esa persona que invite a los comensales a conocer de nuevos restaurantes y rutas de comida.

- ¿Quién es ReinaFood?

- @ReinaFood es esa esencia que siempre estuvo dentro de mí, pero que no supe cómo expresar hasta la llegada de las redes sociales. ReinaFood es ese curioso que todos llevamos dentro, que tiene ganas de probar, de conocer, y de hacer que todos podamos ir juntos en un mismo viaje de sabores.

- ¿ReinaFood una red social de sugerencias gastronómicas o una red social para incentivar a disfrutar del buen comer como un arte?

- El buen comer es muy subjetivo, porque lo que a mí me encanta quizás a otro le desagrade y viceversa. Este proyecto fue iniciado por darme cuenta que a veces quería ir a comer a un lugar y no tenía una referencia clara o una opinión previa de cómo era el lugar y que tan satisfechos han quedado otros clientes, entonces quise iniciar y convertirme yo en esa referencia donde puedes acudir y ver donde he tenido las mejores experiencias y el recorrido que he realizado.

- ¿Por qué un proyecto dedicado a la gastronomía?

- Es lo que me ha apasionado toda la vida. Además, amo la actuación también. Nunca he sido introvertida, entonces ReinaFood me dio la oportunidad de mezclar todo lo que me gusta en un mismo proyecto.

- ¿Cuál ha sido la ruta gastronómica que más ha disfrutado?

- Todas me las he disfrutado, ha sido divertidísimo, pero La ruta de las empanadas fue fenomenal, además de haber sido la primera ruta que hice. En Venezuela es raro conseguir a alguien a quien no le guste una empanada y es que es tan versátil que la puedes conseguir rellenas de prácticamente lo que te imagines.

- ¿Cómo ha sido la receptividad de sus seguidores en las redes sociales?

- Ha sido fabuloso. Los seguidores de Instagram llegan a convertirse en una especie de familia que no conoces, pero que están ahí siempre fieles esperando a ver qué nueva receta hiciste, que nueva recomendación traes. Muchos me escriben recomendándome sitios a los que fueron para ir a documentarlos. O a veces me los consigo en la calle y me dicen que les encanto alguna reseña que haya puesto o que fueron y probaron una recomendación que di y quedaron maravillados, y es entonces en ese momento que veo cuanto ha valido la pena dedicarme a esto.

- ¿Cómo se proyecta ReinaFood?

- Muy grande. Me proyecto haciendo rutas alrededor del mundo. Algún día me encantaría tener un programa de TV.

- Además, el proyecto tiene como meta convertirse en una de las principales referencias en búsqueda de experiencias de la gastronomía y demostrar que “comer va más allá de solo sentarse en una mesa, sino de detallar el entorno”.

@ReinaFood como su usuario en Instagram es un emprendimiento con más de 15 mil seguidores, quienes la han hecho merecedora de distintos premios. Patricia Quintero comenta que los premios son un reconocimiento a un proyecto que tiene como objetivo “Mostrar más allá de lo básico, y aún más allá del arte culinario, es la forma de entender culturas y tradiciones, no es lo mismo degustar un plato típico mexicano o cubano con sabor latino, aromas que traen recuerdos, en medio de un ambiente alegre y colorido a una comida tailandesa, con un buen vino, un ambiente afrodisíaco en un espacio de confort y relax” asegura.

La foodie Patricia Quintero comenta que no se esperaba que, en tan solo tres años, se convertiría en una referencia de búsqueda en el Instagram, pues al agregar @ReinaFood en la plataforma digital aparecerá una venezolana llamativa, que entre post, videos, memes, trivias y concursos te invita a disfrutar del placer de comer y dejar la dieta para después.

