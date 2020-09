Patricia Manterola le dijo que no quería dar más declaraciones al respecto, principalmente para evitar el morbo y las malas interpretaciones de algunos medios, pero también por respeto y cariño a la familia de Xavier Ortiz.

Embed

"Siento que mis comentarios en este momento solamente alimentan notas que pueden causar más dolor a sus seres queridos", dijo.

"Así es como me quiero mantener, no es porque no tenga muchas cosas que contar de él y muchas cosas hermosas que recordar, sino que sé que en estos momentos no aporta nada. Lo que tuve que decir lo dije", agregó.

Actualmente, Patricia Manterola promociona "Canción Pa' Levantarte".