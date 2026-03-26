jueves 26  de  marzo 2026
MÚSICA

Paul McCartney anuncia el lanzamiento del álbum "The Boys Of Dungeon Lane"

El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

AFP/Kamil Krzaczynski

LONDRES.- La leyenda británica Paul McCartney, de 83 años, anunció el jueves el lanzamiento de un nuevo álbum el 29 de mayo, el primero desde diciembre de 2020, junto con la difusión de un sencillo cargado de nostalgia.

Este disco de 14 temas titulado The Boys Of Dungeon Lane (Los chicos de Dungeon Lane) revive los recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y los primeros años de los Beatles, antes de que el grupo, formado en 1960, alcanzara la fama mundial.

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Dungeon Lane es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.

Un primer tema lanzado el jueves, Days We Left Behind (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.

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El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.

"Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool", comenta el cantante en su sitio web.

"A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: '¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?'", añade.

En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la 'Beatlemanía'.

Producción

El trabajo en este disco, producido por el estadounidense Andrew Watt (quien colaboró con Elton John y Lady Gagá), comenzó hace aproximadamente cinco años.

The Boys of Dungeon Lane es descrito como musicalmente "ecléctico".

Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos.

El artista lanzó su primer álbum en solitario, McCartney, en 1970, tras la separación de los Beatles.

El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.

FUENTE: AFP

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