Paulina Rubio y Colate vuelven a juicio en Miami por custodia de su hijo

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

MIAMI.- La Corte Familiar de Miami inició una nueva audiencia para determinar el futuro residencial de Andrea Nicolás, hijo de la cantante mexicana Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como "Colate", tras una década de litigios ininterrumpidos desde su divorcio en 2014.

La expareja se enfrenta ahora a la petición del menor, de 15 años, quien ha manifestado formalmente su deseo de trasladarse a Madrid.

Esta última sesión estuvo marcada por la demora de la intérprete de Ni una sola palabra, quien se presentó con treinta minutos de retraso junto a su representante legal, Sandra Hoyos.

En la sala ya aguardaban Vallejo-Nájera y su abogada, Aliette Carolan, para comparecer ante la jueza Marlene Fernández, encargada de dictaminar si el adolescente permanecerá en Estados Unidos o se mudará a España.

"Entorno tóxico"

El proceso actual no solo se centra en la ubicación geográfica del menor, sino en graves acusaciones cruzadas y obstáculos administrativos.

Andrea Nicolás ha señalado ante las autoridades una presunta relación conflictiva con su madre, alegando episodios de agresión física y la confiscación de sus dispositivos de comunicación. Por su parte, la defensa de Rubio busca mantener la custodia compartida bajo los términos actuales.

Un punto crítico de la jornada ha sido la intervención de Amber Glasper, la tutora designada por el tribunal (guardian ad litem) y antigua niñera del joven.

Glasper ha solicitado a la jueza que se considere el ingreso del menor en un internado, argumentando que el "ambiente tóxico" generado por la constante disputa entre los padres resulta perjudicial para su desarrollo.

Asimismo, la audiencia se vio temporalmente condicionada por un adeudo financiero: la tutora denunció que tanto Rubio como Vallejo-Nájera le adeudan aproximadamente 14.500 dólares cada uno en concepto de honorarios profesionales.

Ante esto, la jueza Fernández ha otorgado un plazo de 48 horas para liquidar la deuda, advirtiendo que los retrasos en los pagos están entorpeciendo el curso de la justicia.

Antecedentes

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera se remonta a su separación definitiva en 2012, consolidada legalmente en 2014.

Lo que comenzó como un divorcio contencioso se ha transformado en un proceso de más de diez años en los tribunales de Florida, con múltiples demandas por el régimen de visitas, la manutención y la educación de su único hijo en común.

Se espera que las audiencias actuales se extiendan durante toda la semana antes de que se emita una resolución definitiva.