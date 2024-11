Paz Vega reconocida como directora en festival de cine en Huelva

La cineasta sevillana recordó que cuando empezó en el mundo del cine no se puso "ninguna meta", de forma que "las cosas se fueron dando", y ha trabajado "en muchos países y proyectos". "Todo ese bagaje me ha dado la oportunidad de dirigir y contar una historia desde mi mirada", dijo antes de añadir que "el paso de actriz a directora lo he vivido de una manera muy natural, me ha sido sencillo. Ha llegado el momento en el que creo que estaba preparada para contar una historia".

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce a una actriz de trayectoria internacional en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, y que ahora inició su carrera como cineasta y directora con su ópera prima 'Rita'.

Una producción que compite en esta 50 edición del Festival de Huelva en la nueva sección Acento y con la que Paz Vega se siente muy identificada. "Rita es un homenaje a la memoria, a la infancia, a una manera de ser niño", ha subrayado. "Es un homenaje a una generación de madres luchadoras, valientes, que lo sacrificaron todo por tener una familia, y también es un tirón de orejas, porque como sociedad tenemos que reflexionar sobre qué tenemos que cambiar para ser una sociedad moderna y avanzada", ha proseguido.

Para la directora, 'Rita' es también "un homenaje a mi propia infancia, una infancia sin tecnologías, en la que disfrutábamos con cualquier pequeño acontecimiento, éramos felices con lo mínimo", y ha confesado que "Rita es un alter ego mío, indudablemente. Me recuerda mucho a mí misma".

Cuestionada por si en un futuro se ve siguiendo su carrera como actriz o como directora, Paz Vega ha señalado que se ve haciendo ambas cosas, si bien ha matizado que, en estos momentos lo que "más le motiva" es dirigir y escribir.

Por último, Paz Vega ha señalado que el Festival de Huelva "es un punto de encuentro increíble. Aquí disfrutamos de trabajos que no podríamos ver en España si no es por este festival. Espero que estos 50 años se conviertan en otros 50 más".

Trayectoria

Paz Vega (Sevilla, 1976) inició su carrera en la exitosa sitcom 'Siete vidas', tras la que la sevillana dio el salto a la gran pantalla con la película 'Lucía y el sexo', de Julio Medem, en el año 2001, lo que le valió prestigiosos reconocimientos como actriz revelación en España y el resto de Europa, incluyendo el Goya y el Trofeo Chopard en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

En el 2006, Paz Vega dio un paso importante en su carrera al trabajar en Hollywood, de la mano del director James L. Brooks, quien la invitó a co-protagonizar 'Spanglish' junto a Adam Sandler.

Este papel le permitió ganar el premio a la mejor actriz revelación de la Phoenix Film Critics Society. Desde entonces, ha trabajado con prestigiosos directores como Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic, Oliver Parker, Michelle Placido y los hermanos Taviani, y ha compartido pantalla con grandes nombres del cine internacional como Scarlett Johansson, Diego Luna, Jason Clarke, Andy McDowell, Eva Méndez, Adrien Brody, Colin Farrell y legendarios actores como Rob Lowe, Christopher Lee, Christopher Walken, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Nicole Kidman y Sylvester Stallone, entre otros.

En 2022, Paz Vega protagonizó la comedia 'A todo tren 2', que obtuvo excelentes resultados en la taquilla española, convirtiéndose en la tercera película más vista del país. Además, ese mismo año, Vega rodó 'Luciérnagas en el Mozote', la primera película de Hollywood realizada en El Salvador y producida por Bob Yari.

El 2023 comenzó de forma excepcional para Paz Vega, quien encabezó el reparto de 'Kaleidoscope' junto a Giancarlo Esposito, Tati Gabrielle, Rufus Sewell y Jai Courtney, una nueva apuesta de Netflix producida por Ridley Scott que se ha convertido en un éxito en todo el mundo.

Ahora, Paz Vega debuta como directora y guionista con su ópera prima, 'Rita', que acaba de ser seleccionada para el prestigioso Festival de Cine de Locarno. Una nueva aventura cinematográfica, avalada por una notoria carrera como actriz. Además, la ciudad de Sevilla ha honrado a Paz Vega al otorgarle el título de Hija Predilecta, un distintivo honorífico que resalta su valiosa contribución a las artes y la cultura.

Paz Vega cierra el pasado año representando a España como anfitriona de los Latin Grammys junto a Sebastián Yatra, Roselyn Sánchez y Danna Paola. Además, se embarca en nuevos proyectos, siendo la protagonista de la comedia 'No puedo vivir sin ti', donde comparte escena con el actor argentino Adrián Suar. Asimismo, participa en la nueva serie de Netflix '1992', un thriller dirigido por Álex de la Iglesia, consolidando su versatilidad y destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento.

FUENTE: Europa Press