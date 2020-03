Pearl Jam publica su primer disco luego de siete años: "Gigaton"

"Hacer este disco fue un largo viaje", explicó el guitarrista Mike McCready. "Emocionalmente fue oscuro y confuso por momentos, pero lo vivido a su vez también fue algo excitante y experimental. Colaborar con mis compañeros en "Gigaton" en última instancia me dio mayor amor, mayor consciencia y mayor conocimiento respecto a la conexión humana que necesitamos en estos tiempos", dijo McCready.

Las canciones de "Gigaton" son "Who Ever Said", "Superblood Wolfmoon", "Dance Of The Clairvoyants", "Quick Escape", "Alright", "Seven O'Clock", "Never Destination", "Take The Long Way", "Buckle Up", "Comes Then Goes", "Retrograde" y "River Cross".