Pedro "El rapero" conquista Estados Unidos con "Yo te quiero"

MIAMI.- Desde que irrumpió en la industria musical, Pedro " El rapero " ha cautivado al público con su talento, fresca propuesta musical y carisma, pues el pequeño artista ha sabido ganarse un lugar en la música no solo en su país sino también fuera de sus fronteras.

“Ha sido una experiencia increíble. Me sentí muy emocionado de poder mostrar mi proyecto en Univisión, Telemundo y muchos espacios más, ya que llegar a un público que quizás no conocía mi música fue todo un reto, pero la receptividad fue increíble. Esta experiencia ha sido un antes y un después en mi carrera. Me ha motivado a seguir trabajando duro y a soñar en grande. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y espero seguir creciendo como artista, llevando mi música a otros países”, expresó Pedro "El rapero" en un comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro El Rapero (@pedroelraperooficial)

“La receptividad ha sido gigante. Sentir que puedo conectar con un público tan diverso a través de mi música me hace sentir muy bien. Para mí, esta aceptación representa un escalón más en mi carrera, pero, sobre todo, es un reflejo de mi crecimiento personal y artístico", agregó.

Yo te quiero -escrita por Frank GSZ, Pedro Pablo Yépez y Ricky C, y producida por este último- viene acompañada de un divertido material audiovisual dirigido por Expansión World Music.

Embed

Los sueños de Pedro "El Rapero"

Este tema le ha dado muchas satisfacciones a Pedro y, en sus propias palabras, relata por qué es tan especial. “El amor es un lenguaje universal. Yo te quiero logra atrapar de manera natural y sencilla, enganchando al público a través de un sentimiento que todos llegamos a sentir en algún momento”.

Las buenas noticias no paran allí: el pequeño artista dejó el nombre de Venezuela en alto al mostrar su talento ante seis mil jóvenes en el Lift Conference (Casa de Dios) de Guatemala.

“Cantar en un escenario tan grande y ante tanta gente fue un desafío emocionante. La adrenalina de estar frente a seis mil personas fue increíble. Conectamos instantáneamente. La música es un lenguaje universal que nos acerca sin importar nada. Fue un honor poder compartir mi música con tantos jóvenes y sentir su apoyo”, dijo el venezolano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa De Dios (@casadediosoficial)

Es así como Pedro “El rapero” demuestra cada día más que sigue dando pasos firmes para lograr cada sueño que se ha propuesto como artista.

“A veces me cuesta creer todo lo hemos logrado hasta hoy, pero también es el resultado de todo el trabajo que mi equipo y yo hemos venido realizando. Estoy muy agradecido por lo que juntos hemos alcanzado. Estoy viendo cómo mis sueños van tomando impulso, así que vienen muchos proyectos, nuevos temas y nuevas melodías”, aseveró el intérprete venezolano.