Pedro Medina León lanza otra novela de su saga 'noir tropical' en Miami

El autor de Tour: una vuelta por la cultura popular de Miami, y de Mañana no te veré en Miami, lanzó recientemente la novela El blues del Comanche , publicada por Revolver Ediciones. El libro sigue a las anteriores entregas protagonizadas por el Comanche ( Varsovia, Americana, Bandidos) y complementa la saga de este peculiar inspector, un producto muy miamense, impredecible, en ocasiones obcecado, con algunas adicciones, apasionado por el desequilibrio, y, sobre todo, un amante del misterio.

El Comanche, a quien no le faltan el ron Bacardí y el café Bustelo, es un apasionado por los casos complejos, y su mirada única y “fuera de la caja” le hace una herramienta esencial para aclarar esos casos que el departamento policial no logra resolver. En esta ocasión, Comanche colabora con los agentes para resolver un crimen: la muerte del escritor Lizárraga. Como ese primer golpe al triángulo de bolas de billar, la primera pista del asesinato de Lizárraga llevará al Comanche a desvelar tramas conectadas siempre con el Miami sórdido de Medina León dibuja con precisión, historias que harán de la realidad un lienzo para situaciones novelescas. El lector se verá atrapado en numerosas incógnitas que le llevarán a adentrarse en la vida criminal de una ciudad vendida hasta el cansancio en postalitas con sol, bikinis y mojitos.

Desde el título se aprecia la relevancia de la música en la novela, y en la literatura de Medina León. Y cuando abrimos el libro, el autor da play a la victrola y suena el tema Juanito Alimaña. “La calle es una selva de cemento”, canta Héctor Lavoe. Con la banda sonora de este narrador de crímenes en tono salsero y gozador, arranca una novela en la que los enredos en torno al crimen y la vida turbia de un Miami cada vez más caliente (en todos los sentidos) marcan la pauta.

Esta historia puede ser una canción, de esas que narran muertes e intrigas, una canción con toques de blues pero también con el irritante color tropical que a veces abrasa los cerebros y deja un material pastoso y repetido en los retrovisores de “los Miamis”.

Pero no es una novela policíaca de manual. El autor, con la misma soltura y libertad de su protagonista, apuesta por el mestizaje de géneros e incluye lo literario e histórico como capas adicionales que enriquecen mucho las relaciones entre los personajes.

Medina León juega con la intertextualidad y, desde el propio sello editorial en el que publica esta novela, pasando por los escritores que se reúnen en tertulias literarias, y por la voz de La chica más pop de South Beach, lanza dardos que son como déjà vues para quienes conocemos sus obras.

Hay unidad con las anteriores historias de Pedro afincadas en ese Miami crudo y húmedo, como las noches de verano que lo dejan a uno oliendo a calle y a cerveza podrida.

Y entre barras de bar y conversaciones triviales se colará también la Historia, como píldoras de saber miamense, tan necesarias para alargar la corta memoria de muchos de los residentes del sur floridano, y también un guiño del autor, amante y estudioso del pasado del pantano que habitamos.

Atraviesan el libro una serie de artículos escritos por Wild Cat para la revista Revolver, en un interesante cruce de géneros que Medina León ya ha usado en su saga del Comanche. “Si hay algo que le cueste conservar a Miami es su historia y por eso resulta desconocida”, apunta este gato salvaje que pasa en una biblioteca varias horas a la semana para explorar archivos y secretos de Miami.

Uno de los artículos aborda la impronta de Edna Buchanan, reportera del Miami Herald, que narró el crimen de “la ciudad del sol” por 18 años, con miles de casos reportados, como homicidios, incendios, robos, protestas, muertes violentas, secuestros.

Hay más artículos que llegan como perlas a medida que avanza la lectura, como uno sobre las primeras referencias de Scarface, filme que transforma una cinta de Howard Hughes de 1932, a su vez una adaptación de una novela de 1929.

En otra de sus entregas, resalta un homenaje a Charles Willeford, considerado el padre de la ficción criminal moderna de Miami. Wild Cat, que define a South Beach como ese “pequeño infierno en donde todos se quemaban juntos”, rescata del olvido al autor que dibujó a la ciudad en los años 80, cuya obra, donde destaca la novela Miami Blues (con el detective Hoke Moseley), sirve de base ficcional a Medina León para su Comanche.

Y hay más “chismes” históricos bajo el asfalto sobre el que pasean autos convertibles con música, drogas y vida sintética; detrás de las fachadas tapiadas y de los edificios antiguos a punto de ser demolidos por la indiferencia, habla una ciudad cuya historia se desdibuja y que solo algunos salvan del polvo.

Con esta continuidad de la saga, los conocedores de todo el corpus comanchiano estarán de plácemes con los nuevos andares del investigador privado.

Más sobre el autor

Nació en Lima, Perú, en 1977. Su novela Varsovia ganó el Florida Book Award 2017 y es autor de los libros Mañana no te veré en Miami, Marginal, Tour: una vuelta por la cultura popular de Miami, Americana, La chica más pop de South Beach, Callejeros, Bandidos y editor de las antologías Viaje One Way y Miami (Un) Plugged. Además es creador y editor del portal cultural y sello editorial Suburbano Ediciones y como gestor cultural ha sido co-creador de los programas Pido la Palabra #CuentoManía, Miami Film Machine, Miami Literario y Escribe Aquí –galardonado con una beca Knight Arts Challenge por la Knight Foundation Center-. Es conferencista en temas de historia y cultura popular de Miami para el Florida Humanities Council y estudió literatura en Florida International University y en su país Derecho y Ciencias Políticas.