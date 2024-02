Película "Argylle" se mantiene en la cima de la taquilla norteamericana

Con eso Argylle suma un total doméstico de 28,8 millones de dólares en dos fines de semana. La película, hecha a un costo de 200 millones, es el primer fracaso cinematográfico de Apple. Universal Pictures supervisa la proyección en Norteamérica de la película, que a nivel global ha recaudado 60,1 millones.

Kathryn Newton - "Lisa Frankenstein". Foto difundida por Focus Features que muestra a Kathryn Newton en una escena de "Lisa Frankenstein". AP/Vía Michele K. Short/Focus Features

Focus Features proyectó Lisa Frankenstein en 3.144 cines. Es el debut directora de Zela Williams, hija de Robin Williams. La reseña fue mixta, con un 49% en Rotten Tomatoes. Mark Kennedy de la AP escribió que: "es un monstruo de verdad: hecho con piezas de películas anteriores, dolorosamente incoherente y sumamente tonta".

La audiencia era 61% femenina y menor de 35 años (71%), según sondeos. Pero si bien la taquilla fue modesta, también lo fue su presupuesto de producción con 13 millones de dólares según se ha reportado.

De tercera llegó The Beekeeper en su quinto fin de semana al recaudar 3,4 millones de dólares. De cuarta llegó la película religiosa The Chosen con 3,2 millones mientras que Wonka llegó de quinta con 3,1 millones.

En general, es probable que este fin de semana fuese lento en los cines debido a que coincidió con el Super Bowl. Se estima que la taquilla sumará unos 40 millones de dólares. Aunque no hay que culpar totalmente al campeonato deportivo, pues antes de la pandemia, ese fin de semana recaudaba alrededor de 75 millones. Es poco probable que la taquilla se anime mucho antes del estreno de Dune: Part Two el 1 de marzo.

Orden en taquilla

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. Argylle - $6,5 millones.

2. Lisa Frankenstein - $3,8 millones.

3. The Beekeeper - $3,5 millones.

4. The Chosen - $3,2 millones.

5. Wonka - $3,1 millones

6. Migration - $3 millones.

7. Anyone But You - $2,7 millones.

8. Mean Girls - $1,9 millones.

9. American Fiction - $1,3 millones.

10. Poor Things - $1,1 millones.

FUENTE: AP