Película "Beetlejuice Beetlejuice" continúa en la cima de la taquilla

La secuela del filme de horror y comedia de 1988 le ganó a Transformers: One que se estrenó recaudando 25 millones. La película de Optimus Prime y distribuida por Paramount Pictures cuenta con las voces de Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry y Scarlett Johansson.

Beetlejuice Beetlejuice, de Warner Bros. y protagonizada, al igual que la original, por Michael Keaton y Winona Ryder, ha recaudado más de 226 millones de dólares en Estados Unidos tras un estreno espectacular de 110 millones — el tercero más abultado de lo que va de año — y un segundo fin de semana de 51,6 millones.

En tercer lugar quedó Speak No Evil, la película de horror de James McAvoy, con 5,9 millones de dólares en su segunda semana, para un total de 21,5 millones.

En general, la taquilla estaba en un período sosegado que probablemente acabará cuando se estrene Joker: Folie à Deux el 4 de octubre.

Deadpool & Wolverine quedó en quinto lugar en su noveno fin de semana con 3,9 millones de dólares más, para un total nacional de 627 millones. La única película que ha recaudado más este año ha sido "Inside Out 2", de Pixar.

The Substance, protagonizada por Demi Moore , recaudó 3,1 millones de dólares en estreno limitado, quedando de sexta.

Am I Racist?, película del Daily Wire en que el columnista conservador Matt Walsh se hace pasar por participante de un programa de inclusión y diversidad, recaudó 2,9 millones de dólares, quedando en séptimo lugar y con un acumulado de dos semanas de 9 millones.

Taquilla

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. Beetlejuice Beetlejuice - $26 millones.

2. Transformers One - $25 millones.

3. Speak No Evil - $5,9 millones.

4. Never Let Go - $4.5 millones.

5. Deadpool & Wolverine - $3,9 millones.

6. The Substance - $3,1 millones.

7. Am I Racist? - $2,5 millones.

8. Reagan - $1,7 millones.

9. JUNG KOOK: I AM STILL - $1,4 millones.

10. Alien Romulus - $1,3 millones.

FUENTE: AFP