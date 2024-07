Película "Deadpool & Wolverine" sacude el Universo Cinematográfico de Marvel

LOS ÁNGELES.- Shawn Levy no es un novato cuando se trata de rumores en torno a sus proyectos. Hace años Stranger Things le enseñó a desconectarse del ruido. Sin embargo, incluso él se ha sorprendido por el gran volumen de especulaciones en torno a la película Deadpool & Wolverine.

"Los rumores alrededor de esta película son abrumadores", dijo Levy en una entrevista con The Associated Press previamente en el año. "Pero también lo es la anticipación, lo cual es bueno".

Anticipación podría ser un eufemismo para una película que está a punto de ser el evento cinematográfico del verano, cuando se estrene este fin de semana.

El primer tráiler, que se emitió durante el Super Bowl, fue visto un récord de 365 millones de veces en internet en sus primeras 24 horas. El segundo adelanto rompió otro récord: la mayor cantidad de groserías en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con seis en menos de tres minutos.

Gran parte de esa emoción se debe a que es la primera vez que el malhablado Deadpool/Wade Wilson de Ryan Reynolds y el Wolverine de Hugh Jackman se incorporan al UCM de Kevin Feige. Ambos personajes existían anteriormente bajo la bandera de 21st Century Fox.

Embed

Cuando Disney adquirió los activos cinematográficos y televisivos del estudio a principios de 2019, Wolverine ya había muerto en Logan, una tercera Deadpool estaba en desarrollo y Marvel todavía estaba firme en el negocio de películas para adolescentes, una clasificación que permite sólo una grosería.

En una llamada con inversionistas mientras se realizaba el acuerdo, el director general de Walt Disney Company, Bob Iger, aseguró que, bajo Disney, Deadpool seguiría teniendo clasificación para adultos. Poco después, Reynolds también publicó una foto en redes sociales que mostraba a su personaje con orejas de Mickey Mouse en un autobús escolar amarillo con la etiqueta Disney. El humor autorreferencial, al parecer, también estaba firmemente intacto.

Pero, ¿cuál sería la historia? Levy fue anunciado como director de la película a principios de 2022, y es un fanático del tono sarcástico de Reynolds y la ruptura de la cuarta pared.

"No había forma de que fuera a inventar un tono que funciona tan bien", dijo Levy. "Tanto Disney como Marvel, a lo largo de toda la cadena de mando, nos dieron a Ryan y a mí el impulso para hacer esta película exactamente como soñamos".

¿Cómo llegó Wolverine aquí?

Las cosas realmente comenzaron a tomar forma cuando Jackman firmó a finales de ese año. Sería la primera vez que los personajes estarían juntos en una película desde X-Men Origins: Wolverine (X-Men orígenes: Wolverine) de 2009. En los años transcurridos desde entonces, Reynolds y Jackman han protagonizado una pelea muy irónica y divertida en redes sociales, jugando con la idea de volver a compartir la pantalla grande.

El sueño parecía haber muerto después de Logan y el retiro de Jackman como Wolverine. Pero la muerte nunca es exactamente definitiva en el multiverso y, prometieron, que esta película no interferiría con Logan.

"Son un dúo muy interesante (...) Están hechos para un gran conflicto entre sí porque son muy diferentes individualmente. Pero eso lo convierte en una historia muy interesante", dijo Levy. "Porque las mejores historias a dos manos, ya sea 'Midnight Run' o '48 Hours' o 'Planes, Trains and Automobiles', están plagadas de conflictos. Pero, en última instancia, también se trata de algo más y eso es lo que el público verá".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Studios (@marvelstudios)

La dinámica también fue alimentada por la amistad en la vida real entre Levy, Jackman y Reynolds que se remonta a una década fuera de la pantalla e incluye películas como Free Guy (Free Guy. Tomando el control) y Real Steel (Acero puro).

"El verdadero beneficio de ser amigos fuera del set es que puedes probar cosas locas sin miedo a caerte. Porque algo de eso no funcionará y eso será momentáneamente vergonzoso, pero si estás entre amigos, está bien hacer el ridículo en la búsqueda de algo sorprendente e inesperado", señaló Levy. "Esta película está llena de momentos, tanto cómicos como basados en personajes, que no esperábamos y que fueron el resultado de una libertad que vino de ser amigos".

En el estreno en Nueva York el lunes, Jackman y Reynolds definitivamente estaban en modo amistoso, elogiándose mutuamente sin sarcasmo.

"(Ryan) es exactamente como te imaginas", dijo Jackman. "Un hombre extraordinario. Generoso, humilde, brillante y un gran amigo".

Reynolds agregó que Jackman era "alguien que operaba de una manera completamente diferente, hacía todo a través del prisma de amabilidad genuina, diligencia y trabajo duro. Y eso me sirvió de ejemplo en 2008, cuando hicimos nuestra primera película juntos. Y hemos sido mejores amigos desde entonces".

Verano

El multiverso de Marvel se ha vuelto un poco abrumador en los últimos años para los fanáticos más casuales que pueden haber visto la mayoría de las películas, pero casi no se adentraron en las ofertas de Disney+ que regularmente introducen nuevos conceptos y personajes que eventualmente encuentran su camino en las películas. Deadpool & Wolverine, por ejemplo, utiliza la Autoridad de Variación Temporal (AVT), una parte importante de Loki pero nueva en las películas, para ayudar a llevar a Deadpool al UCM. Levy promete que disfrutar Deadpool & Wolverine no requiere ver horas de producciones anteriores ni hacer un estudio previo.

"Fui un buen estudiante en la escuela. Haré mi tarea como adulto. Pero definitivamente no busco hacer la tarea cuando voy al cine", dijo Levy.

"Hice esta película con un respeto y gratitud saludables hacia la base de fans férreos que tienen la máxima fluidez en la mitología y la tradición de estos personajes y este mundo. Pero no quería presumir eso. Esta película está hecha para el entretenimiento, sin obligación de venir preparado con una investigación previa".

La película

Entonces, ¿qué pasa en la película? Bueno, eso es algo de lo que Levy realmente no puede hablar. Hasta la premiere del lunes, los reporteros sólo habían podido ver 40 minutos. Pronto se abrirán las compuertas que retienen la oleada de spoliers (revelaciones) en las redes sociales.

Además, Deadpool & "Wolverine no necesita desentrañar tramas para avivar el entusiasmo. Los Fans están listos, salga o no Taylor Swift en la película (según múltiples versiones no).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @deadpoolmovie

Marvel ha tenido algunos baches en su Fase 5, con películas como The Marvels con un rendimiento financiero inferior y otras decepciones para los críticos. Y fuera del UCM, la industria está sintiendo los dolores de la llamada "fatiga de superhéroes" que ha enviado a DC de vuelta a las mesas de dibujo para comenzar de nuevo. Pero Deadpool & Wolverine no debe ser subestimada.

Las críticas también han sido en gran medida positivas. Krysta Fauria, de AP, escribió en su reseña que la película: "se inclina más hacia su género que las dos primeras películas de la franquicia". Advierte que la trama comienza a parecer un poco sin rumbo hacia el final, pero que: "la sangrienta y cómica escena de combate final ... es suficiente para animar a los espectadores a volver al último acto, solidificando la identidad de la película como un filme de verano divertido y en general bien hecho".

Y podría ser la primera película del UCM desde Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla, lo que también la pondría en la carrera para convertirse en la película con clasificación para adultos más taquillera de todos los tiempos. Ese título pertenece actualmente a Joker (Guasón) con sus 1.080 millones de dólares. Actualmente se espera que recaude 160 millones de dólares a su estreno, pero algunos analistas alcistas pronostican hasta 200 millones. Para superar el estreno de Barbie del año pasado, tiene que sumar más de 162 millones de dólares.

"El público está hambriento de pasar un buen rato en el cine", dijo Levy. "Quieren sentirse encantados, transportados y entretenidos. Y cuando se les da eso, ya sea Barbie, Oppenheimer o cualquier otra película reciente, acuden (a las salas)".

Y agregó: "La película está construida para el deleite de la audiencia. Creo que les espera un viaje muy divertido".

FUENTE: AP