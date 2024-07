Hugh Jackman vuelve a Marvel con "Deadpool y Lobezno"

MADRID.- "Deadpool y Lobezno" llega a los cines el próximo 25 de julio. La cinta de Shawn Levy supone el debut de los personajes encarnados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y era un proyecto que ambos actores tenían en mente desde hacía un tiempo. Aparte de ser colegas de profesión, los intérpretes comparten una profunda amistad y no dudan a la hora intercambiarse alabanzas. De hecho, Jackman ha llegado a comparar a su compañero con figuras míticas del séptimo arte como Buster Keaton o Charlie Chaplin.

"No hay nadie más, ningún otro intérprete ahora o nunca que pueda hacer lo que hace Ryan para componer un personaje tan vivaz", afirmó Levy en la rueda de prensa de presentación de la película celebrada en Londres. "Me alegro de que lo digas, me alegro de que lo menciones, porque es increíble verlo", coincide Jackman que destaca el nivel de entrega y de "detalle" en la interpretación de Reynolds para "comunicar con cada parte de su cuerpo".