Película "Dime lo que quieres (de verdad)" aborda el intercambio de parejas

Pero Diego es más conservador y de momento está más interesado en su trabajo y los videojuegos para entretenerse. Tras un par de malas experiencias con él, Emilia lo convence de que vayan a una fiesta con Tomás y Betina. Para Cepeda era importante que su personaje fuera una madre para la que es prioritario tener una vida sexual activa.

“Que Emilia no fuera la víctima de una situación y que se atreviera a explorar su sexualidad sin ser la esposa cansona, que está pidiéndole a su marido que por favor; eso es lo que más me gustaba de esta versión de la historia”, dijo la actriz colombiana en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno del filme en Latinoamérica y Estados Unidos a través de la plataforma ViX Premium.

La película se desarrolla en Colombia. En ella Cardona, quien en producciones más recientes ha usado un español más neutro, deja aflorar su vocabulario de Cali. “Quise usar este acento que para mí es como muy natural y no lo utilizaba hace mucho tiempo”, dijo el actor radicado en México.

“Lo que quisimos con todo este elenco fue darle como la libertad de que cada uno trajera de su cultura, de su idiosincrasia y pudiésemos abrirnos a todo este contraste”, agregó Cayo, quien al igual que Betina es peruana. Dalton nació en Texas, pero su Diego es mexicano.

Cayo y Cardona son productores de Dime lo que quieres (de verdad). La película es una adaptación del filme argentino de 2012 Dos más dos, dirigido por Diego Kaplan y escrito por Daniel Cúparo y Juan Vera. También ha tenido versiones teatrales en México y en Perú, donde uno de los montajes fue dirigido por Bruno Ascenzo quien es amigo de Cayo desde la infancia y a quien convocaron para estar al frente de esta nueva película.

“Encontramos este tono diferente para contar esta historia de otra manera, más actual”, señaló Cayo.

“Había tanta complicidad entre nosotros y tanta amistad, con Bruno y con todo, que ya era una confianza absoluta en lo que estaba pasando, que, la verdad, fue muy fácil”, dijo Cepeda sobre la filmación de escenas eróticas.

Aunque Betina es la más abierta de los cuatro sobre su sexualidad, también es la que tiene más claro que a pesar de que puede tener estas experiencias con y sin Tomás, para ella lo más importante es la honestidad.

“Me identifico mucho porque soy una persona flexible, nunca he sido celosa”, dijo Cayo. “Sin embargo, creo mucho en la verdad, en la lealtad, me gusta que las cosas existan, se vean, me gusta un poco eso, porque soy muy aries”.

