domingo 15  de  noviembre 2026
PREMIOS

Taylor Swift, Madonna y el impulso latino de Rosalía encabezan quinielas de los Grammy

Las nominaciones para la 69º edición de los premios se darán a conocer el luness 16 de noviembre a partir de las 4:45 hora local en YouTube

Taylor Swift recibe el Artist Director Honors sobre el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift recibe el Artist Director Honors sobre el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Kevin Winter/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Taylor Swift y Madonna figuran entre las favoritas en las quinielas para las nominaciones de los Grammy, los premios más importantes de la industria musical global, en las que se espera que la española Rosalía prolongue su impulso internacional tras ser una de las grandes triunfadoras de los recientes Latin Grammy.

Las nominaciones para la 69º edición de los premios se darán a conocer mañana a partir de las 4:45 hora local (12:45 GMT), a través del canal de YouTube de la Academia de la Grabación.

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Con 'The Life of a Showgirl', el duodécimo álbum de estudio que publicó tan solo 10 meses de concluir su multimillonaria 'The Eras Tour', Swift podría competir en las categorías de álbum del año, grabación del año y canción del año por 'The Life of a Showgirl' y 'I knew it, I knew you', la banda sonora de 'Toy Story 5'.

Madonna, por su parte, podría poner fin a la sequía de nominaciones que arrastra desde 2010 gracias a 'Confessions II', continuación espiritual de 'Confessions on a Dance Floor' que explora la cultura de los clubes nocturnos.

La cantante tendrá como posibles rivales en las categorías principales de los Grammy a Bruno Mars, con su álbum 'The Romantic' y los sencillos 'I Just Might', aspirante a grabación del año, y 'Risk It All', a canción del año.

Otros candidatos

Otros nombres que suenan con fuerza en este apartado y que han cobrado protagonismo en el este ámbito son 'WHERE IS MY HUSBAND' de Raye, 'Dracula', de Tame Impala y Jennie o 'The cure', de Olivia Rodrigo, cuyo tercer álbum, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, también se perfila entre los candidatos.

Rosalía, por su parte, podría hacer historia en las nominaciones de los Grammy tras arrasar en los Latin Grammy con seis galardones gracias a 'Lux', su aclamado álbum. La artista catalana suena como posible candidata a álbum del año y a canción y grabación del año por 'La Perla'.

Más allá de la artista catalana, la colombiana Karol G, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, además de Bizarrap o la brasileña Anitta podrían liderar las categorías latinas de los Grammy.

Las nominaciones de este año contarán con la notable ausencia de la banda surcoreana BTS, quienes optaron por no enviar su esperado álbum de regreso, 'ARIRANG', a consideración de la Academia debido a su desacuerdo con los criterios de evaluación y categorización de la institución.

FUENTE: Con información de EFE

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