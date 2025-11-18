martes 18  de  noviembre 2025
Película japonesa "Demon Slayer" rompe récord de recaudación

Estrenada fuera de Japón en agosto, incluyendo Norteamérica y China, la película ha atraído a 89,17 millones de espectadores a nivel internacional

Kamado Tanjiro y los Hashira comienzan la batalla final contra Muzan y sus súbditos en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle. La más reciente adaptación cinematográfica de la franquicia de manga Demon Slayer.&nbsp;

Kamado Tanjiro y los Hashira comienzan la batalla final contra Muzan y sus súbditos en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle". La más reciente adaptación cinematográfica de la franquicia de manga Demon Slayer. 

Cortesía/Crunchyroll

TOKIO.- La más reciente adaptación cinematográfica de la franquicia de manga Demon Slayer se convirtió en la primera película japonesa en recaudar más de 100.000 millones de yenes (644 millones de dólares) en todo el mundo, informaron recientemente sus distribuidores.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito: Parte 1, que narra el enfrentamiento final de Tanjiro Kamado mientras blande su espada para matar demonios y convertir a su hermana en humana de nuevo, forma parte de una nueva trilogía prevista por sus creadores.

Estrenado fuera de Japón en agosto, incluyendo Norteamérica y el viernes pasado en China, el filme ha atraído a 89,17 millones de espectadores a nivel internacional, informaron Aniplex y Toho el lunes.

En Japón sigue ocupando el segundo lugar en ingresos, por detrás de una película anterior de Demon Slayer, un gran éxito durante la pandemia de covid-19, superando también a El viaje de Chihiro (2001) del Studio Ghibli.

Embed

Nuevo estándar

Escrita originalmente por el dibujante de cómics Koyoharu Gotouge y luego animada por el estudio Ufotable, Demon Slayer es a menudo elogiada por establecer un nuevo estándar en la cinematografía anime.

Los deslumbrantes efectos visuales impregnan la última película, que presenta acrobáticas y rapidísimas batallas con demonios en un castillo caleidoscópico con una infinita variedad de pisos.

El manga original también lo diferencia de otros gigantes japoneses como One Piece, que abarca más de 100 volúmenes, en comparación con los 23 de Demon Slayer.

FUENTE: AFP

