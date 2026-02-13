viernes 13  de  febrero 2026
LETRAS

"Cumbres borrascosas" vuelve a los cines: cinco curiosidades sobre el libro

La obra de Brontë fue trasladada a la gran pantalla más de 15 veces en todo el mundo. En esta nueva adaptación la dirige Emerald Fennell

El actor australiano Jacob Elordi y la actriz australiana Margot Robbie asisten al estreno mundial de Cumbres Borrascosas en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el 28 de enero de 2026.&nbsp;

El actor australiano Jacob Elordi y la actriz australiana Margot Robbie asisten al estreno mundial de "Cumbres Borrascosas" en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el 28 de enero de 2026. 

AFP/Frederic J. Brown

PARÍS.- Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, y la estrella del pop Charli XCX para la música, Cumbres borrascosas, adaptación libre de la novela de Emily Brontë, se estrena esta semana en los cines de España y Latinoamérica.

A continuación, cinco aspectos destacados sobre la película:

Lee además
La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles
CONTROVERSIA

Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo e irán a juicio
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
CELEBRIDADES

Belinda lleva música y comida mexicana al equipo de la serie "Carlota"

Un clásico de la literatura

La película se basa en Cumbres borrascosas (Wuthering Heights en su versión original), un gran clásico de la novelista inglesa Emily Brontë, publicada en 1847.

La intriga, centrada en la pasión entre Heathcliff, un muchacho de orígenes misteriosos acogido por el rico señor Earnshaw, y la hija de este, Catherine, transcurre en el norte de Inglaterra.

Entre sus principales temas figuran "el deseo, la manipulación [...], la obsesión y, por último, la reconciliación", resume a AFP Catherine Lanone, profesora de literatura británica en la universidad Sorbonne Nouvelle.

La obra, mal recibida por la crítica en el momento de su publicación en pleno reinado victoriano marcado por valores conservadores, se convirtió con el tiempo en un clásico.

Polémica con Jacob Elordi

El actor australiano de 28 años, que saltó a la fama en la serie Euphoria, encarna a Heathcliff.

La elección de Elordi, un actor blanco, suscitó críticas por parte de incondicionales del libro de Emily Brontë, donde se describe a Heathcliff con "físico de gitano de piel oscura".

El origen de Heathcliff sigue siendo "ambiguo" y es "un aspecto subyacente de la novela", señala Lanone.

La directora Emerald Fennell explicó por su parte que Elordi "se parece exactamente a la ilustración de Heathcliff en el primer libro [que ella] leyó", indicó la BBC.

En 2011, en un largometraje anterior, el personaje fue interpretado por James Howson, un actor negro, una iniciativa inédita en las anteriores adaptaciones de Cumbres borrascosas.

Una fuente de inspiración

La obra de Brontë fue trasladada a la gran pantalla más de 15 veces en todo el mundo.

Destacan dos adaptaciones: la de William Wyler en 1939, con Laurence Olivier en el papel de Heathcliff y Merle Oberon como Catherine, y la de Robert Fuest en 1970, con Timothy Dalton y Anna Calder-Marshall.

La actriz francesa Juliette Binoche también interpretó a Catherine en una versión de 1992. Y el conocido actor de Bollywood Dilip Kumar también encarnó un papel inspirado en Heathcliff en 1966.

Una adaptación libre

Emerald Fennell optó por adaptar sólo la primera mitad de la novela de Brontë, omitiendo además una escena del inicio del libro en la que el fantasma de Catherine vuelve a rondar las cumbres borrascosas varios años después de la trama. Un pasaje que la cantante Kate Bush mencionó en su canción Wuthering Heights.

Para Catherine Lanone, esta opción sirve para "desnaturalizar el libro", ya que "la obsesión espectral es un elemento esencial" de la narración.

La película también se centra en una visión romántica del amor entre los dos protagonistas, a base de escenas de sexo que no figuran en la novela.

Un álbum de Charli XCX

La cantante británica Charli XCX, inspirada por el guión, creó 12 temas relacionados con Cumbres borrascosas, algunos de los cuales, adaptados, aparecen en la película.

"Le pregunté a Emerald qué esperaba. Ella sugirió modestamente '¿una canción?' y yo dije '¿un álbum?", contó la artista en una publicación en la plataforma Substack.

La artista, no obstante, cambió de tono de su álbum Brat en 2024, de estilo pop, para "sumergirse en un mundo crudo, salvaje, sexual, gótico, británico" de la película.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Una obra del siglo XIX sufre daños por una fuga de agua en el Louvre

Video falso de pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise desata acusación de Hollywood contra IA china

El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
EEUU

La inflación cae al 2,4% y confirma efectividad de las políticas económicas de Trump

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.
NUEVOS TALENTOS

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida